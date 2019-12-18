تكنولوجيا: صور مسربة تستعرض تصميم هاتف Galaxy Note 10 Lite بشاشة مسطحة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Note 10 Lite تؤكد على تصميم ثقب الشاشة في الهاتف، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، وقلم stylus جديد.

يظهر هاتف Galaxy Note 10 Lite في الصور الجديدة بشاشة AMOLED مسطحة، مع ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة.

أيضاً تؤكد الصور المسربة لهاتف Galaxy Note 10 Lite عن تصميم مربع الشكل للكاميرة الخلفية، التي تضم إعدادات ثلاثية للكاميرة بتصميم أقرب إلى هواتف Galaxy A51 وA71، وهو التصميم المتوقع لسلسلة هواتف S11 القادمة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy Note 10 Lite سيتميز بتصميم 3D في الجهة الخلفية، مع إطار معدني، وتصميم متدرج بزوايا دائرية في الجهة الخلفية، ويظهر الهاتف في الصور بألوان الأحمر، والأسود إلى جانب لون Aura Glow.

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كما تؤكد الصور على أن سامسونج تقدم قلم stylus بتصميم جديد مع هاتف Galaxy Note 10 Lite، حيث يأتي قلم stylus بتقنية البلوتوث 5.1، مع ميزة تتبع، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام Android 10 وواجهة OneUI 2.0.

ومن المقرر أن ينطلق الهاتف في السوق الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة بسعر متوقع 723 دولار، أو 650 يورو، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عند الإعلان الرسمي.

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