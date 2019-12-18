الهاتف LG G7 One يبدأ هو الأخر بتلقي تحديث Android 10

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، قامت شركة LG بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر للهاتف LG G8 ThinQ، على الأقل في وطنها الأم كوريا الجنوبية. والآن، حان الوقت بالنسبة لهاتف آخر من الشركة الكورية الجنوبية للحصول على نفس التحديث، والهاتف المعني هنا هو LG G7 One.

تحديث Android 10 للهاتف LG G7 One متوفر الآن للتحميل عبر الهواء في أمريكا الشمالية، ولكنه سيشق طريقه للمزيد من المناطق في قادم الأيام والأسابيع. ونظرًا إلى أن LG G7 One يُعد جزءًا من مبادرة Android One، فهذا يجعله مرشحًا بقوة ليكون واحدًا من أولى هواتف LG التي ستحصل على تحديث Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

تحديث Android 10 للهاتف LG G7 One يبلغ حجمه 741 ميغابايت. وبصرف النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأخير من نظام الأندرويد، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر نوفمبر، فضلا عن مجموعة من التحسينات لأداء الكاميرا، وإستقرار نظام التشغيل.

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عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.