براءة إختراع جديدة تلمح لقدوم مستشعر البصمة المدمج في الشاشة إلى iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - مع نسخة 16 إنش الجديدة من MacBook Pro، أجرت شركة آبل بعض التغييرات على تصميم شريط اللمس Touch Bar، حيث قامت بإضافة زر ” Esc ” فعلي وفصل مستشعر البصمة Touch ID أيضًا عن شريط Touch Bar نفسه. ومع ذلك، فإن إحدى التغييرات التي لم يتم الإعلان عنها على نطاق واسع هو كيفية تغيير Touch ID على MacBook Pro الجديد من مستشعر حساس للمس إلى مستشعر بصري.

وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن نفس التقنية قد تشق طريقها في النهاية إلى iPhone، حيث قد تقوم شركة آبل بتضمين مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. الآن بفضل براءة إختراع تم إكتشافها مؤخرًا، فهي تضيف المزيد من المصداقية لتلك الشائعات.

يقول وصف براءة الإختراع هذه : ” يتم تضمين مستشعر بصري للصورة أسفل الشاشة. يقوم هذا المستشعر بإستشعار بيانات الصور البيومترية المرتبطة بمستخدم ما، على سبيل المثال، ممثل البيانات لصورة بيومترية لأنماط بصمات أصابع المستخدم “.

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كانت هناك شائعات منذ فترة مفادها بأن شركة آبل قد تتطلع لإعادة Touch ID إلى iPhone، وقد أشار تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن شركة آبل قد تعمل مع كوالكوم لإستخدام قارئ بصمات الأصابع الذي يعمل بالموجات فوق الصوتية في هواتف iPhone القادمة في العام 2020. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، ولكن يبدو أن جميع الإشاعات وبراءات الإختراع تشير إلى هذا الإحتمال.