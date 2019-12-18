تحديث Android 10 الجديد يشق طريقه لـ Huawei Mate 10 و Huawei P20 و Honor 8X

فاطمة أيت طالب - دبي - في منتتديات Club Huawei الرسمية، كشفت لنا شركة Huawei عن القائمة التالية للأجهزة التي ستحصل على تحديث EMUI 10 التجريبي الذي يستند على نظام Android 10. تتضمن القائمة العديد من هواتف Huawei المخصصة للسوق الصيني. حاليًا، يتم إختبار تحديثات Android 10 للنسخ الصينية من الهواتف الذكية التالية :
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Honor 8X
- Huawei nova 5 Pro
وعلى الرغم من أن شركة Huawei مُدرجة حاليًا في القائمة السوداء للحكومة الأمريكية ويُمنع عليها التعامل تجاريًا مع الشركات الأمريكية، فقد تمكنت من مواصلة بيع هواتفها الذكية على الصعيد العالمي وأصدرت تحديثات Android 10 للعديد من هواتفها الذكية الحالية.
قامت شركة Huawei بالفعل بتحديث معظم هواتفها الرائدة الأخرى إلى Android 10، بما في ذلك سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series و Honor 9X و Huawei P30 Series و Huawei MediaPad M6 Series. في أواخر الشهر الماضي، أعلنت شركة Huawei أن روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android 10 يعمل الآن على أكثر من مليون جهاز عبر 26 طراز مُختلف.
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