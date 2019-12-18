تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم بالفضاء.. ناسا تطلق قمرا صناعيا لمراقبة مناخ الأرض

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتزايد أعداد الأقمار الصناعية يوما عن الآخر لأهداف مختلفة، ولعل من بين أبرزها كان قمر ناسا "تيرا" الذى أطلقته فى مثل هذا اليوم 18 ديسمبر ولكن من عام 1999، حيث دار فى مدار الأرض لجمع البيانات حول المناخ المتغير.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكى، يحتوى قمر تيرا على خمسة أجهزة استشعار مختلفة تراقب الغلاف الجوى للأرض والمحيطات والطاقة الإشعاعية، كما يأخذ القمر الصناعى عدة أنواع مختلفة من القياسات التى تكشف كيف تتغير الأرض مع مرور الوقت.

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