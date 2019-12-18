شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تخيل.. فلاديمير بوتين مازال يستخدم نظام ويندوز XP القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مأزق هذه المرة، وسيطبق عليه المثل القائل: "انقلب السحر على الساحر"، فبعد أن اعتاد العالم على اتهام روسيا بالقرصنة، ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن بوتين مهدد هذه المرة، حسب العربية.



بوتين

فى التفاصيل، فضح الكرملين ما يجرى هذه الأيام، حيث نشر صورا أكد فيها أن الرئيس الروسى لا يزال يستخدم نسخة قديمة من نظام التشغيل ويندوز على جهاز حاسبه الخاص، مما يجعله عرضة للاختراق.

وكشفت الصور التى نشرتها خدمة الكرملين الصحفية عن غير قصد أن جهاز الحاسب الخاص بالرئيس يعمل بواسطة إصدار قديم من نظام التشغيل ويندوز.

وأظهرت الصور أن حاسب فلاديمير بوتين يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز إكس بى Windows XP، وهو نظام تشغيل أوقفت مايكروسوفت حصوله على تحديثات الأمان فى عام 2014، مع استثناءات من حين لآخر، مما يجعله أكثر عرضة للاختراق، لكن يبدو أن لوائح الحكومة الروسية منعت بوتين من التحديث إلى ويندوز 10.

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ومن الواضح أن الخطر الذى قد يتعرض له الرئيس الروسى ليس نظريا، إذ هاجمت برمجيات طلب الفدية فى عام 2017 أكثر من 20 ألف ضحية، بما فى ذلك خدمة الصحة الوطنية فى المملكة المتحدة، والتى كانت تستخدم نظام ويندوز إكس بى القديم، مما اضطر المستشفيات إلى الإغلاق، وتم إلغاء العمليات.



بوتين يستخدم ويندوز xp

بدورهم، يمنع المسؤولون الروس تقنيا من استخدام البرامج الأجنبية حيث تهدف موسكو إلى حماية المصالح الوطنية وسط مخاوف من التجسس الأجنبى وتعزيز صناعة التكنولوجيا فى روسيا، وبغض النظر عن سجل تتبع الثغرات الأمنية، فإن ويندوز إكس بى لا يزال ثالث أكثر أنظمة التشغيل شعبية فى العالم، ويبدو أن بوتين يعد نفسه بين مستخدميه.

ووفقًا لصحيفة الجارديان، فإن الصور تظهر أن بوتين يستخدم نظام التشغيل ويندوز إكس بى فى مكتبه فى الكرملين وفى مقر إقامته الرسمى فى نوفو أوجاروفو بالقرب من موسكو، وأفاد الموقع الإخبارى الروسى Open Media أن رئيس جمعية حماية الإنترنت فى روسيا ميخائيل كليماريوف Mikhail Klimaryov أكد أن الصور أظهرت تشغيل ويندوز إكس بى على كلا الجهازين.