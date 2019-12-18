شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تطلق قمرًا صناعيًا لدراسة الكواكب الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الأربعاء، قمرًا صناعيًا بهدف دراسة العوالم البعيدة وفهمها بشكل أفضل.

ويهدف القمر الصناعى الذى يحمل اسم "خوفو" - وفقًا لقناة الحرة الإخبارية - إلى مراقبة النجوم الساطعة التى تعد مركزًا لمدارات كواكب خارجية بأحجام تتراوح بين حجمى كوكب الأرض وكوكب نبتون، ويجب أن يصل "خوفو" إلى مدار يبعد 700 كيلو متر فوق سطح الأرض.

و أُطلِق القمر من ميناء كورو الفضائى بإقليم جويانا الفرنسى، فى مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية وباحثين من سويسرا لقياس التغيرات الطفيفة فى سطوع النجوم أثناء تحرك الكواكب حولها.

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وينتظر الباحثون أن تسفر المهمة عن قياس دقيق لأحجام الكواكب فى الفضاء، ما سيمكنهم من تحديد كثافتها.

وفى حال سارت الأمور كما هو مخطط لها، سيطلق صاروخ "سويوز" -روسى الصنع- القمر الصناعى فى مدار الأرض بعد حوالى 2.5 ساعة من الإقلاع من القاعدة فى فرنسا، حيث سيحمل صاروخ "سويوز" أربعة أقمار صناعية أخرى، منها قمران فرنسيان، وقمر إيطالى لاستشعار الأرض عن بُعد، بالإضافة إلى قمر "خوفو".

وكان إطلاق القمر الصناعى "خوفو" قد تأجل من 17 إلى 18 ديسمبر الجارى، بسبب عطل أصاب نظام التحكم، بحسب ما أعلنته مؤسسة "روسكوسموس" الروسية.