تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن الإصدار الجديد من سماعة سوني اللاسلكية WH-1000XM3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد الإصدار الجديد من سماعة سوني اللاسلكية WH-1000XM3 في FCC مؤخراً، حيث تأتي قريباً بميزة إلغاء الضوضاء، مع تحسينات جديدة في آداء السماعة.

قدمت شركة سوني سماعة WH-1000XM3 اللاسلكية بأفضل آداء في إلغاء الضوضاء في الإختيارات المتاحة في الأسواق، كما جاءت السماعة بمستوى واضح في الصوتيات مع تصميم مريح في الإستخدام وعمر أطول للبطارية، واليوم يظهر الإصدار الجديد من السماعة في FCC.

لم تقدم تسريبات FCC أي تفاصيل عن تصميم سماعة WH-1000XM4 أو صور رسمية للسماعة، إلا أن موقع Verge قد أشار إلى أن العنوان المتوقع للسماعة اللاسلكية القادمة سيكون بالفعل XM4، ليكون الإصدار الجديد من سماعتي M2، وسماعة M3.

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وتشير التوقعات إلى أن سماعة XM4 اللاسلكية القادمة ستضيف ميزة التبديل الديناميكي بين اثنان من مصادر الصوتيات، وهي من المميزات التي أشتهرت بها سماعات Bose.

يذكر أن سوني لم تقدم تفاصيل رسمية عن موعد الإعلان عن الإصدار الجديد من سماعة XM4، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط سوني للإعلان الرسمي عن السماعة خلال شهر يناير.

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