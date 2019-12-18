سامسونج تكشف النقاب بهدوء عن الهاتف Samsung Galaxy A01

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج للتو بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy A01، وهو العضو الأحدث في تشكيلة Galaxy A Series الشهيرة.

تقول شركة سامسونج أن الهاتف Galaxy A01 الجديد يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة Infinity-V بحجم 5.7 إنش وبدقة +HD، ومعالج ثماني النوى من طراز غير معروف، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، وذاكرة داخلية بحجم 16GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 3000mAh.

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الهاتف Galaxy A01 الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل وكاميرتين في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ويدعم Radio FM.

للآسف، ليست هناك في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد إطلاق الهاتف والأسواق حيث سيتم إطلاقه. وعلاوة على ذلك، فليست هناك أيضًا أي معلومات حول سعر الهاتف، ولكننا نتوقع ظهور هذه المعلومات في الأيام القادمة.