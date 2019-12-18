Huawei Mate 30 Pro 5G ينجح في خطف لقب صاحب أفضل كاميرا للهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق DxOMark المتخصص في إختبار كاميرات الهواتف الذكية بمراجعة الهاتف Huawei Mate 30 Pro بمجرد صدوره في شهر سبتمبر وتوجه بجائزة أفضل كاميرا للهواتف الذكية. لقد تم مطابقته بعد ذلك من قبل Xiaomi Mi Note 10 Pro، ولكن ليس لفترة طويلة لأنه وفقا لفريق DxOMark، فقد أصبح Huawei Mate 30 Pro 5G هو ملك الهواتف الذكية من حيث أداء الكاميرا بعد حصوله على رصيد إجمالي قدره 123 نقطة، أي أكثر من رصيد الهاتف Huawei Mate 30 Pro.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الهاتفين يتميزان بنفس المواصفات التقنية بإستثناء المعالج، لذا فقد يتساءل المرء عن السبب في إختلاف تقييم الهاتفين. حسنًا، لقد تفوق الهاتف Huawei Mate 30 Pro 5G لأنه حصل على بعض التحسينات الإضافية على مستوى البرمجيات. بطريقة ما، يمكنك القول بأن فريق DxOMark إستعرض التقدم الذي أحرزته شركة Huawei فيما يخص عملية معالجة الصور خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تقول المراجعة أن البرمجيات الجديدة تجلب معها العديد من التحسينات، بما في ذلك عرض تفاصيل أفضل للوضع، ومنح المزيد من الإستقرار للتركيز التلقائي، وإدارة الضوضاء بشكل أفضل. هناك أيضًا بعض التحسينات فيما يخص اللقطات الملتقطة في البيئات المنخفضة الإضاءة وكذلك النطاق الديناميكي الواسع في وضع Portrait Mode. معظم هذا ينطبق أيضًا على الفيديوهات وليس الصور فحسب.