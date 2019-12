شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. هكذا يمكنك معرفة أفضل 9 صور لك على انستجرام خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا على انتهاء عام 2019، لذا تبدأ كافة المواقع والتطبيقات بإعطاء المستخدمين فرصة لمعرفة أبرز ما نشروه على مدار العام، وعلى رأسهم فيس بوك الذى أطلق أداة Your Year in Review منذ عدة أيام، ورغم عدم وصول الأداة إلى انستجرام رسميا، إلا أنه يمكنك معرفة أهم الصور التى قمت بنشرها على حسابك من خلال تطبيق يطلق عليه تسك Top Nine.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تعرض لك أداة Top Nine مجموعة من أفضل تسعة صور على حسابك على مدار العام الجارى، ويمكن إما تحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد أو IOS أو استكشاف صورك من خلال موقع الأداة الرسمى.

أوضحت Beta Labs، التى صممت الأداة: "Top Nine عبارة عن تطبيق وترند على انستجرام، فتطبيق Top Nine هو أداة تم إعدادها لمساعدتك فى إنشاء مجمعة لأفضل 9 صور لك لهذا العام".

وأضافت: "لقد أصبح التطبيق واسع الانتشار وتطور إلى اتجاه، حيث يشارك الملايين من مستخدمى انستجرام والمؤثرين والمشاهير كل عام أفضل تسعة على انستجرام من العام باستخدام تطبيق Top Nine."

Advertisements

كيفية إنشاء Top Nine Collage

- ادخل اسم مستخدم انستجرام الخاص بك فى مربع النص، واضغط فوق "متابعة".

- سيُطلب منك بعد ذلك إدخال عنوان بريدك الإلكترونى، قبل الضغط فوق "البحث عن أفضل تسعة"

- سيتم بعد ذلك عرض أفضل صورك التسعة، بالإضافة إلى إحصائيات حول عدد المنشورات والاعجابات التى تلقيتها هذا العام.

-إذا كنت تستخدم موقع الويب، فيمكنك تنزيل الصورة المجمعة، بينما ستتاح لك فى التطبيق خيار إنشاء فيديو أو مشاركة الصورة المجمعة