شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون: 1 من كل 5 هواتف مستعملة على "إيباى" تضم معلومات حساسة عن مالكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف باحثون بجامعة هيرتفوردشاير أن واحدا من كل خمسة هواتف مستعملة تباع على موقع "إيباى" الالكترونى، تحتوى على معلومات" شديدة الحساسية "عن المالك السابق، بما فى ذلك أرقام التأمين الوطنية و" الصور الخاصة ".

فحص الباحثون فى جامعة هيرتفوردشاير 100 هاتف مدرج على موقع إيباى، ووجدوا أن 19 فى المئة منها تحتوى على معلومات شخصية، وضمت عينة الاختبار مجموعة واسعة من الأجهزة، بداء من أحدث الهواتف الذكية وصولا إلى هاتف قديم يعود لعام 1996 للحصول على عرض متنوع للهواتف المتوفرة على الموقع.

ووجد الباحثون نموذجًا يتضمن رقم التأمين الوطنى للمالكين السابقين وتاريخ الميلاد واسم صاحب العمل بهاتف واحد، وحذروا من إمكانية استخدام البيانات الموجودة على الهواتف لسرقة هوية شخص ما وارتكاب عمليات احتيال وحتى الابتزاز، وفقًا لموقع ـ Comparitech ، الذى طلب إجراء الدراسة.

وقال بول بيشوف، محامى الخصوصية فى شركة Comparitech : "تحتوى 19 فى المئة من الهواتف على بيانات مالكيها السابقين، و 17 فى المئة تحتوى على بيانات يمكن استخدامها لتحديد هؤلاء المالكين".

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يقول مؤلفو الدراسة إنهم سيضموا الهواتف الذكية الحديثة فقط فى الأبحاث المستقبلية لأن نتائج هذه الدراسة قد تكون غير دقيقة بسبب الهواتف القديمة التى لم تعد تعمل أو غير متوافقة مع برنامج التحليل الخاص بهم.

وقالت أولجا أنجيلوبولو، الباحثة بجامعة هيرتفوردشاير، إن "الأجهزة القديمة" التى تم تصويرها وتحليلها تحتوى بشكل أساسى على بعض الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وقوائم جهات الاتصال.

من ناحية أخرى، كانت الأجهزة الأحدث التى لم تتم إعادة ضبطها فى إعدادات المصنع تحتوى فى الغالب على بعض المعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدم السابق.