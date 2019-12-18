شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إنتل" تكشف عن كاميرا متطورة بالغة الدقة والوضوح بحلول 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "إنتل" المتخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، عن الكاميرا L515 الجديدة، والتى تتميز بتقديم معلومات دقيقة لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد، وذلك بفضل تقنية الليدار. وأوضحت الشركة - فى بيان أوردته قناة سكاى نيوز الإخبارية - أن الكاميرا L515 الجديدة - والتى تأتى بحجم كرة التنس - قادرة على تسجيل 23 مليون معلومة عمق فى الثانية، فى حين تبلغ دقة الوضوح 1024×768 بيكسل بمعدل 30 صورة فى الثانية. وأشارت إنتل إلى أن النظام القائم على أشعة الليزر قادر على اكتشاف الأجسام من مسافة تتراوح بين 0.25 و9 أمتار، مضيفة أنه من المقرر طرح الكاميرا الجديدة بحلول نهاية أبريل 2020 بسعر يبلغ 349 دولارا أمريكيا.

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