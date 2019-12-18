تكنولوجيا: Vivo تكشف عن واجهة Funtouch OS 10 مع قائمة الهواتف المقرر تحديثها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Vivo خلال مؤتمر X30 اليوم مميزات إصدارها الجديد من واجهة Funtouch OS 10، كما كشفت عن قائمة الهواتف التي تحصل على الإصدار الجديد من الواجهة قريباً.

تأتي واجهة Funtouch OS 10 الجديدة من Vivo مع شاشة القفل المتحركة، وخدمات سحابية، من بين مميزات أخرى، حيث تبدأ الشركة في دفع الواجهة الجديدة للمستخدمين العام المقبل.

تقدم Vivo واجهة Funtouch OS 10 التي ترتكز على لغة التصميم الأصلي لواجهة المستخدم، مع تصميم واضح بتفاصيل أقل ورموز بتصميم جديد.

كما أضافت Vivo للواجهة خلفيات حية، مع ساعة خارج الشاشة، أيضاً يأتي مساعد Jovi الرقمي لدعم المستخدمين في خدمات ومهام متنوعة، مع دعم إدارة الهواتف الذكية بكفاءة أعلى.

أيضاً تأتي الواجهة بإختصارات تتيح للمستخدمين تخصيص الواجهة بما يتوافق مع المهام الأكثر إستخداماً، ومنها تغيير الخط، والخدمات السحابية، ونمط خاص للأطفال، مع خدمات البحث وأيضاً ألبوم الصور، ومن المقرر أن توفر الخدمات السحابية سعة 5 جيجا بايت مجانية مع ميزة النسخ الإحتياطي السريع بنقرة واحدة.

وتؤكد Vivo على بدء دفع واجهة Funtouch OS 10 في بداية 2020، على أن يتم تحديث الهواتف التالية في البداية:

قائمة هواتف Vivo المقرر تحديثها بواجهة Funtouch OS 10 في فبراير

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Vivo Nex 3

Vivo Nex 3 5G

Vivo X27

Vivo X27 Pro

Vivo X27 8GB+128GB variant

Vivo Nex

Vivo Nex Fingerprint

Vivo Nex Ultimate Edition

Vivo S5

المجموعة الثانية من هواتف Vivo المقرر تحديثها بواجهة Funtouch OS 10

Vivo Z5

Vivo Z5i

Vivo Z5x

Vivo S1

Vivo S1 Pro

المجموعة الثالثة من هواتف Vivo المقرر تحديثها بواجهة Funtouch OS 10

Vivo X21s

Vivo X23

Vivo X23 Symphony Edition

Vivo Z3

Vivo Z3i

Vivo Z3i Standard Edition

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