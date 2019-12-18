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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت شركة Vivo خلال مؤتمر X30 اليوم مميزات إصدارها الجديد من واجهة Funtouch OS 10، كما كشفت عن قائمة الهواتف التي تحصل على الإصدار الجديد من الواجهة قريباً.
تأتي واجهة Funtouch OS 10 الجديدة من Vivo مع شاشة القفل المتحركة، وخدمات سحابية، من بين مميزات أخرى، حيث تبدأ الشركة في دفع الواجهة الجديدة للمستخدمين العام المقبل.
تقدم Vivo واجهة Funtouch OS 10 التي ترتكز على لغة التصميم الأصلي لواجهة المستخدم، مع تصميم واضح بتفاصيل أقل ورموز بتصميم جديد.
كما أضافت Vivo للواجهة خلفيات حية، مع ساعة خارج الشاشة، أيضاً يأتي مساعد Jovi الرقمي لدعم المستخدمين في خدمات ومهام متنوعة، مع دعم إدارة الهواتف الذكية بكفاءة أعلى.
أيضاً تأتي الواجهة بإختصارات تتيح للمستخدمين تخصيص الواجهة بما يتوافق مع المهام الأكثر إستخداماً، ومنها تغيير الخط، والخدمات السحابية، ونمط خاص للأطفال، مع خدمات البحث وأيضاً ألبوم الصور، ومن المقرر أن توفر الخدمات السحابية سعة 5 جيجا بايت مجانية مع ميزة النسخ الإحتياطي السريع بنقرة واحدة.
وتؤكد Vivo على بدء دفع واجهة Funtouch OS 10 في بداية 2020، على أن يتم تحديث الهواتف التالية في البداية:
قائمة هواتف Vivo المقرر تحديثها بواجهة Funtouch OS 10 في فبراير
- Vivo Nex 3
- Vivo Nex 3 5G
- Vivo X27
- Vivo X27 Pro
- Vivo X27 8GB+128GB variant
- Vivo Nex
- Vivo Nex Fingerprint
- Vivo Nex Ultimate Edition
- Vivo S5
المجموعة الثانية من هواتف Vivo المقرر تحديثها بواجهة Funtouch OS 10
- Vivo Z5
- Vivo Z5i
- Vivo Z5x
- Vivo S1
- Vivo S1 Pro
المجموعة الثالثة من هواتف Vivo المقرر تحديثها بواجهة Funtouch OS 10
- Vivo X21s
- Vivo X23
- Vivo X23 Symphony Edition
- Vivo Z3
- Vivo Z3i
- Vivo Z3i Standard Edition
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Vivo تكشف عن واجهة Funtouch OS 10 مع قائمة الهواتف المقرر تحديثها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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