تكنولوجيا: Vivo تعلن رسمياً عن هاتفي X30 وX30 Pro 5G بمعالج Exynos 980

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Vivo رسمياً اليوم عن هاتفي X30 وX30 Pro 5G، حيث ينطلق كلا الهاتفين برقاقة معالج Exynos 980 من سامسونج مع تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، وتقنية إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

في حدث أقيم في الصين اليوم كشفت شركة Vivo عن إصداراتها المميزة الجديدة X30 وX30 Pro 5G، حيث يتميز كلا الهاتفين بشاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، مع ثقب في الشاشة بحجم 2.98مم، يضم كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

كما ينطلق هاتفي X30 وX30 Pro 5G برقاقة معالج سامسونج Exynos 980 ودعم التبريد السائل، ومن المقرر أن يضم الهاتفين نظام تشغيل Android Pie مع واجهة FuntouchOS 10.

ويتميز هاتف X30 بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر 32 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait عند 50مم الذي يكافيء مستشعر إطار كامل ببعد بؤري، ويضم هاتف X30 Pro مستشعر periscope أخر بدقة 13 ميجا بيكسل بديل لكاميرة portrait، والذي يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات بتفاصيل أكثر دقة.

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مواصفات هاتفي VivoX30 وX30 Pro 5G

شاشة Super AMOLED بحجم 6.44 إنش، بجودة عرض Full HD بلس، بدقة 2400 في 1080 بيكسل، مع زجاج بتصميم منحني 2.5D، وأبعاد 20:9، سطوع 1200 nit، ألوان DCI-P3 gamut بنسبة 100%.

معالج Exynos 980 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 8 نانومتر، بسرعة 2.2GHz، مع كرت شاشة Adreno 612.

ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت في UFS 2.1.

نظام تشغيل Android 9.0 Pie مع واجهة Funtouch OS 10

دعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو

كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8 مع فلاش LED مزدوج، مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة وفتحة عدسات f/2.2، مستشعر 32 ميجا بيكسل مع عدسات Portrait بفتحة f/2.0، وفي هاتف Pro مستشعر 13 ميجا بيكسل مع عدسات Periscope يدعم تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 10 مرات، مع فتحة عدسات f/3.0.

كاميرة أمامية في ثقب الشاشة مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.45.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

مدخل 3.5مم للسماعات.

قياسات الهاتف 74.10 في 158.45 في 8.80مم، مع وزن 196.5 جرام.

بطارية بقدرة 4350 mAh، دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

Vivo تقدم كلاً من هاتفي X30 وX30 Pro 5G بألوان الأسود، الوردي، إلى جانب اللون الأزرق، ومن المقرر أن يبدأ سعر هاتف X30 من 471 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يبدأ سعر النموذج الرئيسي لهاتف وX30 Pro 5G من 571 دولار، ويتوفر الهاتفين في السوق الصيني بدءاً من 24 من ديسمبر.

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