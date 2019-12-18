Huawei تحدد رسميًا موعد الإعلان عن الهاتفين الرائدين Huawei P40 و Huawei P40 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Huawei أنها ستكشف عن هاتفها الرائد المقبل في العاصمة الفرنسية، باريس في أواخر شهر مارس من العام المقبل. سيأتي الهاتف مسبقًا مع نظام Android 10، بالإضافة إلى حزمة التطبيقات والخدمات Huawei Mobile Services، وهذا ما يعني بأن هذه الهواتف ستفتقر إلى حزمة Google Mobile Services. تأتي هذه المعلومات مباشرة من رئيس قسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu.

لقد وعد بتصميم لم يسبق له مثيل بالإضافة إلى تحسن في جودة صورة الكاميرا وأداء المعالج وعمر البطارية. هذه هي النقاط البارزة في الهواتف الرائدة للشركة، على الرغم من أن الأداء لا ينبغي أن يكون مفاجئًا. نتوقع أن يتم شحن الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro مع المعالج HiSilicon Kirin 990 5G، بينما ينبغي أن يأتي الهاتف Huawei Mate 40 مع المعالج HiSilicon Kirin 1020 في النصف الثاني من العام المقبل.

سيتم توزيع الهاتفين Huawei P40 و Huawei P40 Pro من خلال القنوات المعتادة التي تشمل شركات الإتصالات والمتاجر. الشيء الوحيد الذي سيكون مختلفًا عن سلسلة هواتف Huawei P30 Series هو عدم وجود تطبيقات جوجل، والتي ستحل محلها بدائل Huawei.

أما بخصوص نظام HarmonyOS التابع لشركة Huawei، فهو لن يشق طريقه بعد إلى الهواتف الذكية. أكدت الشركة الصينية مؤخرًا إلتزامها بإستخدام الأندرويد لتشغيل هواتفها الذكية، ولكنها تخطط لإستخدامه في المزيد من الأجهزة، بما في ذلك التلفزيونات الذكية ومكبرات الصوت الذكية والساعات الذكية، وما إلى ذلك من الأجهزة الأخرى.