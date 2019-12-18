Volkswagen ستُطلق الحافلات الذاتية القيادة في العاصمة القطرية، الدوحة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن نبدأ في رؤية السيارات الذاتية القيادة تشق طريقها إلى الطرقات وتصبح أكثر إنتشارًا، إلا أن ثورة القيادة الذاتية بدأت بالفعل مع الحافلات الصغيرة. في الواقع، أعلنت شركة Volkswagen في العاصمة القطرية، الدوحة أنها ستعمل مع هيئة الاستثمار القطرية في مشروع يُعرف باسم ” مشروع قطر للتنقل “.

الفكرة والهدف من وراء المشروع هو نشر العربات والحافلات الذاتية القيادة في الدوحة، حيث سيتم إستخدامها لنقل الركاب في منطقة Westbay على طرق شبه ثابتة. هناك 35 حافلة Volkswagen ID Buzz ذاتية القيادة سيتم استخدامها لنقل ما يصل إلى أربعة أشخاص في كل رحلة، بينما من المتوقع أن تنقل حافلات Scania عدد أكبر من الأشخاص.

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من المتوقع أن تصل هذه الحافلات الصغيرة الذاتية القيادة إلى الطرق قبل العام 2022، بينما من المتوقع أن تبدأ الإختبارات المغلقة في العام 2020، بينما ينبغي أن تبدأ الإختبارات على نطاق أوسع في العام 2021. ووفقا لرئيس شركة Volkswagen، السيد Herbert Diess، فقد صرح بالقول : ” سيلعب مشروع قطر للتنقل دورًا مهمًا جدًا في إستراتيجيتنا ‘ +Together 2025 ‘ لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية المحددة كجزء من رؤيتنا، وتأكيد التزامنا بالاستثمار في الجيل القادم من تكنولوجيا التنقل. سنواجه تجارب حقيقية في العالم ونستخدم المشروع كنقطة انطلاق للأجيال القادمة “.

ومع ذلك، لن تكون Volkswagen أول من يقدم خدمة للحافلات الذاتية القيادة. هناك بالفعل العديد من هذه الخدمات التي تنشط في أنحاء مختلفة من العالم، ولكن يبدو أنها بدأت تكتسب المزيد من الشعبية.