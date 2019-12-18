شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس تويتر يلغى متابعة مارك زوكربيرج على موقع التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى جاك دورسى الرئيس التنفيذى لموقع تويتر متابعته لحساب مارك زوكربيرج مؤسس فيس بوك عبر موقع التغريدات.

ووفقا لموقع Mashable الأمريكى بدأ دورسى خطته بمتابعة حساب TwitterBigTechAlert والذى يتابع ما يفعله كبار المديرين والمسئولين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا عبر موقع تويتر، وبعد فترة وجيزة، قام الحساب بنشر تغريدة تنبه بأن دورسى أصبح يتابعهم.

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وبعد مرور دقيقة على متابعة دورسى للحساب، قام بإلغاء متابعة زوكربيرج على موقع التغريدات، فسارع BigTechAlert بنشر الخبر على الفور.

رداً على استفسار Mashable بشأن هذه الخطوة، لم يرد متحدث باسم تويتر سوى برموز تعبيرية لمجموعة من الماعز، فى إشارة إلى القصة المثيرة للسخرية التى رواها دورسى فى يناير، إذ ادعى أن مارك زوكربيرج قدم له لحم الماعز الذى قام بذبحه بنفسه أثناء تناوله العشاء بمنزله، ويزعم دورسى أن زوكربيرج يحتفظ بمجموعة من الماعز التى يربيها فى بالو ألتو.

جدير بالذكر أن دورسى انتقد مؤسس فيس بوك علنًا منذ فترة قصيرة بسبب الإعلانات السياسية، بعد أن رفض موقع فيس بوك بشكل مثير للجدل التحقق من الإعلانات السياسية على موقعه، مدعيا أن هذه الخطوة ستنتهك حرية التعبير.