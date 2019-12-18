شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. ميزة الملاحظات Notes على فيس بوك يمكنها اختراق حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكى، من أداة جديدة لسرقة كلمات سر حسابات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأفاد موقع "بيزنس إنسايدر" بأن "الهاكرز" تمكنوا من تطوير ميزة لخداع المستخدمين بالتخلى عن كلمات السر الخاصة بهم، وذلك عن طريق ما يعرف بأداة Notes التى توفر العديد من الميزات التى يمكن أن يستفيد منها محبو الكتابة على "فيس بوك"، حيث تتيح للمستخدم إمكانية كتابة الملاحظات التى تتضمن المحتوى مع صورة رئيسة وعنوان، مع إمكانية التنسيق وإضافة الروابط والصور بشكل مباشر داخل الملاحظة.

وأشار "بيزنس إنسايدر" إلى أن "الهاكرز" يرسلون بريدا إلكترونيا إلى الضحية المستخدم بزعم أنه من إدارة "فيس بوك"، يحذره من أن صفحته الخاصة قد تم الإبلاغ عنها وهو معرض لخطر فقدانها.

وقال الموقع إن فريق العمل فى "بيزنس إنسايدر" تلقى رسالة من هذا القبيل، مما جعله ينشر تحذيرا بشأن ذلك، حيث بين أن مرسل البريد الإلكترونى قال فى نص رسالته إنه "تلقى تقريرا من جهة خارجية مفادها أن المحتوى الذى نشرته على صفحتك ينتهك حقوقهم بطريقة أخرى، أنت تدير صفحة تمثل شركة أو مؤسسة أو كيانا آخر لدينا سبب للاعتقاد بأنه غير مصرح لك بتمثيله".

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وتابع قائلا إن الرسالة تدعو بعد ذلك المستخدمين إلى اتباع رابط للتحقق من هويتهم، ما يختلف عن محاولات الاختراق البدائية، فعادة ما يقوم الهاكرز بإعادة توجيه المستخدم إلى موقع ويب يقلد "فيس بوك"، ولكن بدلا من ذلك يتم نقل المستخدم مباشرة إلى صفحته الحقيقية حيث تظهر ملاحظة تشبه شكوى حقوق الطبع والنشر الرسمية.

وبحسب الصور التى نشرها الموقع الأمريكى، تبدو الواجهة التى تحول المستخدم إليها رسمية، ويمكن للمستخدم رؤية أنه قام بتسجيل الدخول وبالتأكيد على موقع فيس بوكالحقيقى، وفى حال كان المستخدم على غير دراية بواجهة مستخدم "فيسبوك" وأداة Notes، سيكون من السهل خداعه، ثم يُطلب من المستخدم اتباع رابط ثان لمتابعة العملية، يأخذ المستخدم إلى عنوان facebook.com.fbmailcopyrights.com، وهو موقع زائف.

ويُطلب من المستخدم ملء تفاصيل مختلفة، بما فى ذلك الاسم، واسم الصفحة، وعنوان البريد الإلكترونى، وكلمة المرور الخاصة به، ويطلب منه الإرسال، وبمجرد قيام المستخدم بذلك، يتم اختراق حسابه.