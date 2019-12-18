شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: واتس آب سيكون التطبيق المفضل للمستخدمين خلال الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد واتس آب هو تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، إلا أن التطبيق أجرى مؤخرا استطلاعًا لمعرفة مدى اعتماد البريطانيين عليه خلال أعياد "الكريسماس" .

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد كشفت دراسة أجراها مركز YouGov ضمت 2023 شخصًا بالغًا أن 41٪ لا يمكنهم العيش بدون التطبيق في عيد الميلاد هذا العام، بينما قال أكثر من خمس (21٪) أنهم سيستخدمون ميزة الاتصال عبر الفيديو للتحدث مع أحبائهم خلال فترة الأعياد.

Advertisements

وقالت الشركة في بيان صحفي تناقش نتائج الاستطلاع: "تشمل أهم موضوعات محادثة عيد الميلاد على محادثات مجموعة واتس آب مناقشة الأفكار الحالية (28٪) ، والتخطيط لتناول غداء عيد الميلاد (24٪) وترتيب لوجيستيات السفر (20٪)".

ويوفر واتس آب أيضًا شريانًا حيويًا للبريطانيين الذين يبحثون عن هروب من عائلاتهم خلال عيد الميلاد، حيث يتوقع واحد من كل 10 (10٪) تقديم شكوى عن أفراد الأسرة عبر الدردشات على التطبيق ، عندما يحصل كل هذا كثيرًا جدًا."