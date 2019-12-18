تكنولوجيا: هواوي تحدد موعد مؤتمرها القادم في شهر مارس للإعلان عن هواتف P40 وP40 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة هواوي عن موعد مؤتمرها المقرر عقده للإعلان عن هواتف P40 وP40 Pro رسمياً، حيث تعقد الشركة مؤتمرها القادم في باريس خلال شهر مارس من عام 2020.

أكد Richard Yu على أن شركة هواوي تستعد لعقد مؤتمر للكشف عن سلسلة هواتف P40 في باريس، حيث من المقرر أن يعمل الهاتفين بنظام تشغيل Android 10 مع واجهة EMUI 10، إلا أن خدمات جوجل تغيب عن هذه الإصدارات، لذا ستنطلق فقط بخدمات هواوي.

كما أشار Richard Yu خلال تصريحاته إلى أن هواتف P40 وP40 Pro ستأتي بتصميم جديد، مع كاميرة متطورة تدعم جودة أعلى في التصوير، كما تضم الهواتف آداء أعلى في رقاقة المعالج مع بطارية بعمر أطول.

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ومن المتوقع أن ينطلق هاتفي P40 وP40 Pro بآداء أعلى بفضل رقاقة معالج Kirin 990 5G، لذا ستأتي الترقية الجديدة في رقاقة المعالج مع إنطلاق سلسلة هواتف Mate 40، حيث تقدم هواوي معالجها القادم Kirin 1020 في هواتف Mate.

يذكر أن هواوي قدمت مؤخراً هاتف Mate 30 Pro في السوق الأوروبي دون خدمات جوجل، حيث جاء الهاتف بخدمات هواوي البديلة، لذا تعمل العملاق الصيني حالياً على تعزيز متجر التطبيقات لتقدم تجربة أفضل للمستخدمين في الإصدارات القادمة من هواتفها الذكية.

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