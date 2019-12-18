شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تخطط لحظر شركات الاتصالات من بيع الهواتف المقفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترح منظم الاتصالات فى المملكة المتحدة Ofcom قاعدة لحظر شركات الاتصالات من بيع الهواتف المقفلة والمرتبطة بشبكاتها فقط، كما تسعى أيضًا إلى الحصول على وضوح أفضل للعملاء حول ما إذا كانت هواتفهم مقفلة أم لا.

يرغب Ofcom فى تسوية الأمر للمستهلكين، بعد أن حددت الأبحاث أن نحو نصف الأشخاص يواجهون مشكلات فى فتح أجهزتهم، وفى بعض الأحيان، يكون ذلك بسبب انتظار طويل لرمز إلغاء القفل أو الحصول على رمز لا يعمل، مما يؤدى إلى مزيد من التأخير، كما زعم بعض العملاء أنهم فقدوا الخدمة حتى تلقوا رمزًا.

اقترح المنظم أن مثل هذه المشكلات يمكن أن تثنى الناس عن التحويل إلى شبكة أخرى، إذ حرم ما يزيد قليلاً عن ثلث الأشخاص الذين فكروا فى الانتقال إلى شركة اتصالات أخرى جزئيًا بسبب قفل الجهاز.

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ويقترح Ofcom طريقتين، وهما أما بيع شركات الاتصالات الأجهزة غير المقفلة تماما أو التسهيل على الأشخاص القيام بهذه العملية من أنفهسم، وتفضل الهيئة التنظيمية الخيار الأول لتحقيق البساطة، ولمساعدة الناس على تجنب قضاء الوقت والجهد دون داع.

تعقد Ofcom مشاورات حول اقتراحها، والتى تستمر حتى أوائل مارس، وإذا قرر Ofcom حظر الأجهزة المقفلة، فسيصبح القرار سارى المفعول بعد 12 شهرًا من إعلان الهيئة التنظيمية ذلك.