شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد أليكسا يتحدث بصوت الممثل صامويل جاكسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح المساعد الذكى لأمازون يتحدث الآن بصوت الممثل والمنتج الأمريكى المشهور صامويل جاكسون، حيث بدأت الشركة فى السماح للمستخدمين باستخدام صوته بمساعدها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الميزة تتوفر عبر شراء الصوت مقابل 0.99 دولار، ليكون المستخدم قادرا على تلقى استجابات صوتية من الجهاز بصوت الممثل المميز.

ولاستخدام الميزة الجديدة، يجب على المستخدمين مطالبة جهاز Echo بالرد بصوت جاكسون عن طريق صياغة استفساراتهم على وجه التحديد، فيمكن لأى شخص يقوم بشراء الميزة تنشيط صوت جاكسون من خلال نطق شيء مثل "يا أليكسا، اسأل سام جاكسون ".

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لا تسمح الميزة الجديدة حاليًا للمستخدمين سوى بالاستعلام من جاكسون عن حالة الطقس والنكات، والحصول على تفاصيل حول التقويم أو الوقت أو الأخبار.

وعلى الرغم من أن نطاق الميزة محدود حاليًا، فسيظل المستخدمون البالغون قادرين على الاستمتاع بالمزيد من الأصوات الصوتية لجاكسون، الردود مع كلمات اللعنة الخاصة بأدواره.