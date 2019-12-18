شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح للمطورين فى 14 دولة إفريقية بيع التطبيقات عبر متجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت شركة جوجل قائمة الدعم بمتجر "بلاي ستور" لتصل 14 دولة غالبيتها تقع في أفريقيا، وذلك للسماح للمزيد من المطورين ببيع تطبيقاتهم عبر المتجر.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فغالبا ما تقوم شركة جوجل كل فترة بفتح الباب أمام المطورين للتسجيل في لوحة التحكم الخاصة بمتجرها، حيث سمحت آخر مرة للمطورين من دول "فلسطين والعراق والصومال" وغيرها من الدول للاشتراك على حساب جوجل بلاي والبدء في توزيع تطبيقاتهم.

وبالنظر إلى هذه الدول الجديدة نجد أن 6 منها وهى مالي، بوتسوانا، موزمبيق، بنين، توجو، كانت في السابق تدعم توزيع التطبيقات والألعاب المجانية على المتجر، إلا أن أنها أصبحت تدعم الآن المنتجات المدفوعة.

أما فيما يتعلق بباقي الدول وهى بوروندي، الكونجو، غينيا، ليسوتو، ليبيا، مالاوي، موريتانيا، النيجر، فلم يكن لديها أي دعم سواء للتطبيقات المجانية أو المدفوعة، لكن الآن يمكن للمطورين الاشتراك وتوزيع التطبيقات والألعاب المجانية وكذلك المدفوعة.