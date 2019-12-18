شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حساب واحد يتابعه مارك زوكربيرج على تويتر.. تفتكر مين هو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لفيس بوك لديه حساب تويتر، إلا أنه لم يتابع سوى شخص واحد فقط على مدار العام الماضى.

ووفقا لموقع Big Tech Alert على تويتر والمخصص لتعقب متى يتابع عمالقة التكنولوجيا بعضهم البعض على الموقع ومتى يحذفون متابعاتهم، أن زوكربيرج يتابع حسابًا يحمل اسم @catrific.

تمتلك هذا الحساب انفلونسر سابقة من أتلانتا بولاية فلوريدا، واسمها الحقيقى Cat Valdes، والتى تصف نفسها بأنها داعمة للصحة العقلية.

يعد حساب تويتر الخاص بـ Catrific نشطًا نسبيًا، حيث تشير منشوراتها غالبًا إلى الموضوعات المتعلقة بالثقافة الشعبية وعلم النفس.

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ولدى حساب Catrific نحو 192،400 متابع، أما متابعيها على تويتر فعددهم أكبر، حيث يوجد حوالى 650 ألف مشترك بقناتها، رغم عدم نشر سوى فيديو واحد على يوتيوب فى الأشهر العشرة الماضية.

وفى أحد مقاطع الفيديو التى تحمل عنوان "هل أؤمن بالزواج"، تقول Catrific إنها ستتزوج إذا وجدت شخصاً تريد الزواج منه، ولكن ليس من أجلها.

من غير الواضح ما إذا كان زوكربيرج يعرف أو التقى بهذه الفتاة شخصيًا، على الرغم من تحدثه خلال الفترة الماضية عن قضايا متعلقة بالصحة العقلية.