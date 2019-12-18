كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيسبوك يمتلك التطبيقات الأربعة الأكثر تنزيلًا خلال العقد الأخير

متابعة-سنيار: كشف تقرير جديد صادر عن شركة التحليلات App Annie عن أفضل 10 تطبيقات للهواتف المحمولة تم تنزيلها خلال العقد الأخير، ويبدو أن فيسبوك يسيطر على القائمة.

كانت كل من Facebook و Messenger و WhatsApp و Instagram أربعة تطبيقات تم تنزيلها عبر Android و iOS في 2010، وجميعها من نفس الشركة.

وجاءت القائمة الكاملة كالتالي:

فيس بوك

فيسبوك Messenger

WhatsApp

إينستغرام

سناب شات

سكايب

تيك توك

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متصفح UC

موقع يوتيوب

تويتر

وتبدو سيطرة Facebook واضحة على حياتنا اليومية من 2010 إلى 2019.

التطبيق الرائد و Messenger لهما حسابات مستخدمين بالمليارات، في حين أن Instagram و WhatsApp هما اسمان شائعان.

يعد Facebook جزءا أساسيا من حياة الأشخاص، بحيث لم يتخل المستخدمون عن المنصة إلى حد كبير، حتى بعد سنوات من الفضائح البارزة التي تتضمن بيانات المستخدم والأخبار المزيفة.

بالنسبة لبقية التطبيقات العشرة الأولى خلال هذا العقد، فهي مألوفة مثل Snapchat و Twitter، بينما تمكنت TikTok من التسلل مع زيادة كبيرة من المستخدمين في نهاية العقد.

الاسم الوحيد الذي قد لا يتعرف عليه الجميع هو متصفح UC Browser، وهو متصفح ويب مدعوم من Alibaba شائع في آسيا.