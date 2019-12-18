تكنولوجيا: مراجعة للحاسب المحمول Asus ZenBook Pro Duo

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة آسوس الحاسب المحمول ZenBook Pro Duo UX581GV في شهر سبتمبر الماضي، وعلى ما يبدو، فإن هذا الحاسب يحتوي على ميزات رائعة بما في ذلك تصميمه الفريد وشاشته فائقة الدقة ومعالجه السريع الذي يعمل بكل سلاسة، وتساعد هذه الميزات على توفير تجربة خارقة مع استخدام الحاسب المحمول.

إليكم مراجعة للحاسب المحمول Asus ZenBook Pro Duo:

التصميم

يتميز حاسبZenBook Pro Duo بتصميم متطور ومبتكر، فهو مصنع من الألمنيوم ويأتي بوزن 2.5 كجم، هذا وبالإضافة إلى انه يحتوي على حواف عريضة مقطوعة بالألماس الحاد لإضافة لمسة أنيقة وأكثر دقة مع التصميم.

يتضمن الحاسب المحمول عدة منافذ، بما في ذلك منفذ من نوع USB-C ومنفذ آخر من نوع Thunderbolt 3، هذا وبالإضافة إلى منفذين من نوع USB-A 3.1 ومنفذ HDMI 2.0 ومقبس لسماعة الرأس.

يحتوي الحاسب على كاميرا من الأمام والتي تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومع تطبيق Windows Hello لتساعد على تسجيل الدخول باستخدام بصمة الوجه حتى في الإضاءة الخافتة.

كما يتميز أيضًا جهاز ZenBook Pro Duo بأحدث إصدار من NumberPad، وهي لوحة مفاتيح رقمية مضاءة بإضاءة LED مدمجة في لوحة اللمس. فعند الضغط على أيقونة NumberPad العلوية الموجودة بالناحية اليمنى لمدة ثانية واحدة، يتم تشغيل وإيقاف وظيفة إظهار لوحة المفاتيح الرقمية، وعند النقر على الأيقونة أعلى اليسار، ستتمكن من تحديد مستويات السطوع.

يوجد أيضًا مسند لراحة اليد قابل للفصل في صندوق الجهاز، كما يعزز التصميم المميز للوحة المفاتيح بنظام ErgoLift الذي يجعل تجربة الكتابة أكثر راحة.

الشاشة

يتوفر الحاسب المحمول بشاشة فائقة من نوع OLED بحجم 15.6 بوصة ودقة 3840 × 2160 بكسل وتصل نسبة استحواذ الشاشة من جسم الجهاز إلى 89%.

تتميز الشاشة، والتي تعمل باللمس، بتقنية HDR وألوان زاهية للغاية مع اللون الأسود الداكن بالإضافة إلى مجموعة ألوان DCI-P3 بنسبة 100% وألوان sRGB بدقة 133%، وهذا من شأنه أن يجعلها شاشة رائعة وخلابة وقادرة على تشغيل جميع الأعمال الاحترافية والترفيه بألوان حقيقية ومناسبة جدًا للمحترفين والمبدعين.

وإلى جانب الشاشة الرئيسية، تمنحك شركة آسوس شاشة ScreenPad Plus بحجم 14 بوصة لاستخدام الحاسب المحمول أثناء التنقل. فهي عبارة عن شاشة لمس إضافية كاملة بدقة 4K والتي تعمل بكل سلاسة وتكامل مع الشاشة الرئيسية، مما يوفر لك فرص غير محدودة من تحسين وتخصيص التطبيقات والأعمال الخاصة بك.

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وتمنحك شاشة ScreenPad Plus نظام وتطبيق مريح ومستقر للكتابة أو الرسم على الشاشة باستخدام القلم المدمج. وعلاوةً على ذلك، توفر الشاشة مهام متعددة للتطبيقات، حيث حرصت آسوس على العمل عن قرب مع مطوري البرمجيات الأخرى لتحسين توظيف شاشة ScreenPad Plus من اجل تحقيق أعلى إمكانيات الإنتاجية وتوظيف الشاشة.

الأداء

يعمل جهاز ZenBook Pro Duo بالجيل التاسع من معالج Core i9-9800HK من إنتل مع معالج رسومات GeForce RTX 2060 من إنفيديا، كما انه يأتي مع قدرة تخزين سريعة للغاية.

ويعمل المعالج على تشغيل الحاسب بشكل سريع وسلس مع أداء فائق مما يجعله يتحمل المهام الثقيلة والتي تطلب أداء قوي وإمكانيات فائقة مثل تحرير الصور أو الفيديوهات، أو تشغيل الرسومات ثلاثية الأبعاد أو حتى بث وتشغيل الألعاب.

أما عن معالج الرسومات، فهو يوفر أفضل تجربة للجرافيك وهذا بفضل تقنية تتبع الأشعة والضوء. كما تساعد أيضًا تقنية (DLSS) على تعزيز الأداء بشكل كبير.

وبفضل تقنية Turbo Boost بتردد 5 جيجاهرتز، يمكن لجهاز ZenBook Pro Duo التعامل بسهولة وتشغيل جميع التطبيقات على شاشتك الرئيسية وعلى شاشة ScreenPad Plus، من أجل سير العمل عبر الشاشات المتعددة والأكثر مرونة على الإطلاق لتوزيع العمل.

ولقد تم تزويد الحاسب بذاكرة عشوائية من نوع DDR4 بسعة 32 جيجابايت ومعدل تحديث 2666 جيجاهرتز، هذا وبالإضافة إلى ذاكرة داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت. ويتم تشغيل الحاسب بنظام تشغيل Windows 10 والذي يوفر ويدعم أحدث الإمكانات.

البطارية

لقد تم تزويد الحاسب ببطارية بسعة 71 واط مع بطارية ضخمة بسعة 230 واط، ومع الاستخدام العادي وضبط الإضاءة على 60%، سيستمر الحاسب في العمل حتى الأربع ساعات. ومع التشغيل المضغوط، ستحصل على ساعة وعشرون دقيقة.

السعر

يتوفر حاسب ZenBook Pro Duo إصدار UX581GV بسعر 13999 ريال سعودي.

0.00 يعتبر حاسب ZenBook Pro Duo إصدار UX581GV حاسب مميز وممتاز، فمع شاشته الـ OLED ومعالجه الخارق وأداءه السريع وجميع الميزات المتطورة المبتكرة المزود بها، ستحصل على تجربة خيالية لأبعد الحدود. 9.0/10 الإيجابيات شاشة رئيسية من نوع OLED فائقة الوضوح

شاشة ScreenPad Plus إضافية مذهلة

معالج فائق القوة ومعالج رسومات معزز

تقنية Turbo Boost بتردد 5 جيجاهرتز

أداء سريع وسلس -لوحة NumberPad -تسجيل الدخول ببصمة العين السلبيات الافتقار إلى Ethernet

وزن ثقيل

أداء بطارية متوسط

لوحة مفاتيح غير مريحة

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