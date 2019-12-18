شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون: تقنية التعرف على الوجه يمكن خداعها باستخدام قناع مزيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تكون تقنية التعرف على الوجه آمنة كما كان يعتقد سابقًا، إذ اكتشف الباحثون إمكانية خداعها باستخدام قناع مطبوع ثلاثى الأبعاد لوجه شخص، إذ تمكن القناع من خداع نظام الدفع عند نقطة تفتيش حدودية.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اكتشف الباحثون فى شركة الذكاء الاصطناعى Kneron الخلل الأمني​​، والذى حدد أن ما يحتاجه المجرمون فقط هو قناع يشبه الشخص لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية.

وقال ألبرت ليو، الرئيس التنفيذى لشركة Kneron فى بيان: "يجب مساءلة مقدمى التكنولوجيا إذا لم يحموا المستخدمين بأعلى المعايير، وهناك العديد من الشركات المعنية، إذ تسلط هذه المشكلة الضوء على مشكلة على مستوى الصناعة."

خلال الاختبار، زار الباحثون عدد من المواقع العامة حيث يتم استخدام التعرف على الوجه، إذ ذهبوا إلى المتاجر فى آسيا، حيث يمكنهم خداع أنظمة الدفع مثل AliPay و WeChat.

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ومع ذلك، فإن ما وجد أنه الأكثر إثارة للقلق كان عندما تمكن الفريق من تجاوز محطة الصعود الذاتى فى أمستردام.

يقول الفريق أيضًا إنه كان قادرًا على الوصول بهذه الطريقة إلى محطات السكك الحديدية فى الصين، حيث يستخدم الركاب التعرف على الوجه لدفع أجرة القطارات والطعام.