شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يعلن الحرب على الأخبار المزيفة بميزة جديدة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح تطبيق انستجرام مؤخرا عددا من التحديثات الهامة للحد من المحتوى المضلل، والآن كشف تقرير حديث أن تطبيق الصور المملوك لفيس بوك سيطرح ميزة جديدة ستخبر المستخدمين إذا كان المحتوى المنشور من الشبكة الاجتماعية خاطئ أم لا.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فهذا يعني أنه في حالة ما تم تحديد أي محتوى مخالف سواء على انستجرام أو فيس بوك، فسيتم تنبيه المستخدمين بذلك وإيقاف نشره، فيما ستكون هذه الأداة متشابهة على كل من فيس بوك وانستجرام، كما ستخبر المستخدم عن سبب تحديد المحتوى باعتباره خاطئا.

وقال فيس بوك إنه سيقوم بحظر المستخدمين الذين يقومون بمخالفات متكررة من استخدام الهاشتاجات والظهور في تبويب الاستكشاف Explore، فيما يأمل فيس بوك عبر هذه الخطوة الحد من مشاركة المحتوى الخاطئ أو المخالف بين والمساهمة في سرعة انتشاره بين المستخدمين.