طريقة نسخ Bootable USB بسهولة على ويندوز 10

أقراص Bootable USB أصبحت طريقة شائعة الآن لتثبيت نظام تشغيل الويندوز وغيرها من أنظمة التشغيل المختلفة.

مع الأسف في بعض الأوقات لا يكون متاحاً لديك إمكانية تحميل نسخة كاملة من النظام وتحويلها إلى قرص قابل للإقلاع، لهذا فإن هذه الطريقة مناسبة للغاية لتتمكن من نسخ قرص Bootable USB بسهولة دون أي تعقيدات إضافية.

طريقة نسخ Bootable USB بسهولة من ويندوز 10 :

إن كنت تفكر في إستخدام الطريقة التقليدية لنسخ الملفات من قرص Bootable USB إلى قرص إعتيادي فإن هذا لن يفلح.

السبب الذي يجعل مثل هذه الطريقة لا تفلح لأن النظام عندما يقلع يبحث عن مدخل إلى البيانات التي سيقلع إليها، هذا المدخل في العادة يكون إما في نوع الملفات MBR أو GPT وعملية نسخ الملفات بطريقة عادية لن تجعل القرص يتحول تلقائياً إلى MBR أو GPT.

سنعتمد على أداة مجانية لعملية نسخ Bootable USB بسهولة ولهذا يمكنك إختيار واحدة من الأدوات الثلاثة التالية :

Image USB

EaseUS Todo Backup

CloneZilla

قد تختلف هذه الملفات في الطريقة التي تستخدمها والمميزات المتنوعة الموجودة داخل هذه البرامج، ولكنها ستؤدي هذا الغرض بنجاح.

قد تقابل بعض المشاكل مع قراءة قرص USB إن قمت بتوصيله بعد تشغيل البرامج في هذه الحالة يمكنك إعادة تشغيل البرنامج ليعمل بطريقة صحيحة.

إستخدام Image USB :

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هذه الأداة تعتبر الأقوى في المجموعة التي ذكرناها، هي مجانية تماماً وسهلة للغاية في الإستخدام كما أنها أيضاً تقوم بنسخ القرص بشكل كامل حتى الأجزاء الصغيرة والـ Bits الصغيرة من القرص القابل للإقلاع.

من المهم ان تستخدم قرصين بنفس المساحة ليتمكن البرنامج من العمل بكفاءة.

صناع البرنامج يوصون بهذا على الأقل وبحسب توصياتهم فإن قمت بنسخ قرص 2GB إلى قرص 8GB فإن باقي المساحة الموجودة في قرص 8GB لن يتم إستغلالها .

يمكنك أيضاً إستخدام الأداة لنسخ ملفات ISO بسهولة ووضعها على أقراص USB.

طريقة إستخدام البرنامج سهلة عليك إتباع الخطوات التالية :

قم بفتح البرنامج وإختيار وضع USB من الإختيارات الثلاثة الأخرى.

قم بإختيار عمل نسخة من قرص USB وإختار مكان لحفظ النسخة.

قم بالضغط على Create لتبدأ عملية النسخ.

هناك خاصية تدعى Zero تقوم ببساطة بعملية كتابة رقم 0 على كل مكان داخل القرص وهذه خاصية هامة تمكنك من إخفاء المعلومات التي ترغب بيها وجعلها غير قابلة للإستعادة.

يمكنك أيضاً نسخ الملفات ISO بسهولة إلى أقراص USB بضغطة واحدة من داخل البرنامج.

يمكنك تحميل البرنامج من هنا مجاناً .