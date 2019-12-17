عالم minecraft RTX هو الأفضل لإستعراض تقنيات RTX

قد لا تصدق بأن عالم minecraft RTX هو المكان الأمثل لإستعراض قوة تقنيات الـ RTX وجمال وتأثير هذه التقنيات على عالم اللعبة والتغيير الشامل الذي تتعرض له اللعبة ولكن هذا هو الواقع، كما أن هذه اللعة تساعدك وبشكل واضح على وضع تقييم يمكن قياسه للجميع ويمكن للجميع الشعور به حول جودة تقنيات RTX.

حتى يومنا هذا وبالرغم من التفوق الذي تقدمه تقنيات RTX على الألعاب إلا أنها لم تكن بعد تلك التقنية التي تجبر الاعبين على شراءها، بالطبع يعود الأمر نسبياً لسعر البطاقات القادرة على تشغيل هذه التقنيات بأفضل أداء بالإضافة إلى الإنخفاض الملحوظ في أداء الألعاب عند تشغيل هذه التقنيات وهذا جعل المستخدمين تلقائياً وبدون شعور يضعون ثمناً لفروق بسيطة قد لا يشعرون بها، الحل الأمثل لهذه المشكلة هي أن تظهر لعبة تقدم أعلى ما يمكن تقديمه من تقنيات RTX وتستعرض هذه التقنيات بالجودة المطلوبة حتى يكون الأمر مقنعاً ولتجبر المستخدمين على الإقتناع بهذه التقنيات وشراء البطاقات الازمة.

لماذا عالم minecraft RTX هو الأنسب ؟

لن تكون من الأقلية إن كنت تظن بأن لعبة Cyberpunk 2077 هي تلك التي ستقنع العالم أجمع بضرورة الترقية إلى بطاقات RTX ولكن الحقيقة مختلفة قليلاً، فبالرغم من كون Cyberpunk 2077 واحدة من أكثر الألعاب طموحاً من إستوديو مميز وفريد من نوعه إلا أننا نمتلك اليوم وبين أيدينا لعبة أخرى قادرة على تحقيق هذه المعادلة وإثبات جودة تقنيات RTX وهي لعبة Minecraft .

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الأمر غريب أليس كذلك ؟ فاللعبة في النهاية تختار أسلوباً مختلفاً لتقديم رسوماتها، ولهذا السبب بالتحديد والإختلاف في التقديم الرسومي للعبة فإن اللعبة تبدو وبشكل واضح مختلفاً للغاية وأفضل بكثير مع تقنيات RTX.

عندما تستخدم تقنيات RTX وتقدم مستويات وإتجاهات الإضاءة المعقدة والمختلفة إلى لعبة Minecraft فإنك ستشعر وبشكل واضح للغاية بالإختلاف الكبير الموجود على عالم اللعبة لدرجة أنك ستشعر بأنك أصبحت في لعبة جديدة كلياً .

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بدون إعادة تطوير اللعبة وبدون تحديث المحرك المستخدم داخل اللعبة فإن Minecraft RTX تتحول بشكل كامل إلى لعبة جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي إعتدنا عليها لدرجة أنك تستطيع أن تقول بأنها قد حصلت على Remaster كامل لها من الصفر.

كل الأجزاء والمناظر الطبيعية ومكونات الطبيعة في اللعبة تصبح حية فجأة وكلها تمتلك ظلالاً تؤثر على تجربة اللعب بشكل كبير، عروق العنب المتدلية فوق الكهوف تخبأها حتى يمر الضوء بينها بالطريقة المناسبة وحينها فإن هذه العروق تلقي بظل مهيب ومرعب يجعلك تقف إجلالاً وتقديراً لهذه اللحظة .

أسلوب جديد تعتمد عليه اللعبة في تقديم المياه وحركة المياه المختلفة والمتنوعة داخل المجاري المائية والأنهار خارج عالم اللعبة ليجعلك تشعر بأنك تشاهد نهراً في الحقيقة.

وعندما تصل إلى العالم الثاني من الـ Remaster، حينها تصبح الأمور مذهلة بحق.

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العالم الثاني من Minecraft RTX :

هذا العالم هو منزل كبير مبني بطريقة عشوائية ومليء بالكثير من التفاصيل العشوائية والأشياء التي تساعد على توضيح جودة تقنيات RTX داخل اللعبة، نوافذ كبيرة وأسطح كبيرة عاكسة تتمكن من عكس الأشعة بشكل واضح لتعود إليك ولتعطيك إحساساً جديداً لهذا العالم.

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تستخدم Minecraft أداة تدعى Path Tracing وهو نوع من الـ Ray Tracing لم نره حتى الآن خارج لعبة Quake II RTX، تمثل هذه الأداة مشكلة كبيرة عندما تحاول أن ترسم تتبع الأشعة لشعاع واحد من الضوء وهو ينعكس من على سطح ما ، فالشعاع الواحد قد يتحول إلى 100 شعاع وألف شعاع آخر منها وأعداد أخرى لا نهائية حتى يصبح جهازك غير قادراً على تتبعها وحسابها وهذه هي اللحظة التي تدخل فيها تقنية Path Tracing .

تعتمد تقنية الـ Path Tracing ببساطة على تقليل وتصغير عملية التتبع إلى تقنية واحدة ومعادلة واحدة فقط لتغطي جميع أشكال الضوء المختلفة من شعاع الضوء والظلال والإنعكساسات المختلفة .

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وبدلاً من محاولة تتبع الملايين من الإشعاعات معاً في آن واحد فإنها تستخدم تقنية العينة العشوائية لتعمل على حل أجزاء مختلفة من المعادلة لتولد الإضاءة وتتوقعها للمشهد بأكمله.

لن تستطيع العودة من Minecraft RTX :

بضغطة زر يمكنك أن تتنقل إلى Minecraft التي يلعبها ملايين المستخدمين حول العالم، ولكن وقتها ستكتشف بأنك لم تعد قادراً على لعبها ولا الإستمتاع بها ولن تستطيع رؤية المتعة فيها مجدداً فهذا يعود إلى الفرق الكبير الذي تحدثه تقنية RTX على عالم لعبة Minecraft .

من المفترض أن تصدر Minecraft RTX بشكل كامل في 2020 دون تحديد موعد ثابت ولكن نأمل أن تصدر في أقرب وقت ممكن حتى يستمتع الجميع بها.