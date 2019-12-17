هل تجعلك الـ FPS ( معدل الإطارات ) أفضل في الألعاب التنافسية ؟

كلمة FPS ( معدل الإطارات ) هي مفهوم يرمز لعدد الإطارات التي يستطيع جهازك تشغيلها أو بمعنى أصح تغييرها على الشاشة في الثانية الواحدة، فعندما نقول بأن جهاز قادر على إنتاج 60 إطار في الثانية فهذا يعني أنه قادر على تغيير 60 صورة ( إطار) في الثانية الواحدة ولهذا فإنها تدعى Frames Per Second .

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بحسب دراسة نشرتها نفيديا فإن معدل FPS ( معدل إطارات ) أعلى يعني فوزك في المبارة التنافسية التي تخوضها كما أنها ستجعلك لاعب تنافسي أفضل بكثير من غيرك من الاعبين، وبحسب الرسم البياني الذي نشرته نفيديا – الموجود بالأسفل – فإن الاعبين الذين يلعبون على معدل إطارات 180 إطار في الثانية لديهم فرصة بالفوز أكثر من هؤلاء الذين يستخدمون 60 إطار في الثانية، فهل يمكننا القول بأن هذه المعلومات صحيحة ؟ هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

علاقة FPS ( معدل الإطارات ) بنسبة الفوز في الألعاب التنافسية :

لا يخفى على أحد أن إستخدام معدل إطارات 60FPS أكثر متعة من 30FPS أو أقل من ذلك وهذا لآن الصورة ومشاهد الحركة المتنوعة تكون أكثر سلاسة ومتعة على هذا المعدل للإطارات، ولكن الأمر المثير في دراسة نفيديا هي أنها تظهر نتيجة الفرق الكبير بين معدلات الإطارات العالية مثل 144 و 240 إطار في الثانية والنتيجة التي يعود بها هذا الفرق على مستوى الاعبين الذين يستخدمونه.

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بالطبع قد يظن البعض بأن هذا الكلام منطقي بالنسبة لنفيديا ويجب أن تحاول أن تقدم الدعاية الكافية له ولكن الحقيقة فإن الكثير من القنوات وصناع المتحوى المعروفين بحياديتهم ومهاجمتهم لنفيديا في بعض القرارات يعتقدون هذا أيضاً ويرون بأن إستخدام معدل إطارات أعلى يعني فرصة أعلى في الفوز وإليكم Linus Sibastian من القناة المعروفة Linus Tech Tips وهو يثبت ذلك بطريقة علمية في الفيديو بالأسفل.

إذا فمن الواضح أنك إن أردت أن تتحسن في لعبتك التنافسية المفضلة فإنك يجب أن تحصل على معدل إطارات أعلى قدر الإمكان لتستفيد من جهازك وشاشتك المميزة، ولكن مالفارق الذي ستشعر به في حالة لعبك على معدل إطارات أعلى ؟!

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في الواقع الأمر بسيط فسوف تشعر بالفرق في ثلاثة نقاط أساسية :

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يمكنك أن تتبع هدفك بسهولة أكبر

تقليل إهتزاز الهدف

يمكنك أن ترى الهدف في وقت أبكر وأسرع.

ودعونا نأخذ كل نقطة للتفكير قليلاً :

تتبع الهدف بسهولة أكبر مع FPS (معدل الإطارات ) الأعلى :

الأمر بسيطة للغاية معدل إطارات أعلى يعني إمكانية رؤية الهدف بشكل أفضل فلن تجد تلك الإرتعاشات القليلة أو الإهتزازات الصغيرة التي قد تجعلك تخطأ الهدف، الصورة ستكون أوضح ما يمكنها أن تكون عليه.

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تقليل إهتزاز الهدف :

ما نعنيه هنا هو الـ Tearing والـ Ghosting الناتج عن الفارق بين معدل الإطارات وعدد الإطارات التي يمكن أن تعرضها الشاشة وبالطبع مع معدلات الإطارات المرتفعة لن تحدث مثل هذه المشكلة ولن تعاني منها.

رؤية الهدف بشكل أسرع :

كلما زاد معدل الإطارات كلما أصبح من الأسهل رؤية الهدف في وقت أسرع وبشكل أفضل فبسهولة يمكنك أن تلاحظ هدفك حيث أن معدل الإطارات المرتفعة سيقلل من تأثير تأخير الجهاز والنظام بشكل عام.

إذاً أفضل فرصة تمتلكها للفوز في المسابقات والبطولات القادمة هي التدرب بإستخدام أعلى معدل إطارات يمكنك الوصول إليه وإن أردت أن تصل إلى أعلى معدل إطارات فتأكد من حصولك على أحدث بطاقات RTX من نفيديا لتضمن فوزك وبداية فرصتك الحقيقية في مسابقات الـ Esports .