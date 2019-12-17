تكنولوجيا: Adobe تجلب ميزة جديدة لتطبيق Photoshop على أجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Adobe عن خططها لجلب مميزات ووظائف جديدة لتطبيق Photoshop على أجهزة الآيباد، وذلك بهدف تحسين تجربة المستخدم، واليوم تبدأ بإضافة أول المميزات الجديدة.
تدعم شركة أدوبي مستخدمي تطبيق Photoshop على أجهزة الآيباد بمميزات جديدة لتحسين آداء التطبيق على الأجهزة اللوحية، ومن بين المميزات الجديدة المقدمة من Adobe ميزة تحديد الموضوع.
كانت شركة Adobe قد قدمت تطبيق Photoshop لمستخدمي أجهزة الآيباد خلال الشهر الماضي، إلا أن التطبيق لم يرقى للمستوى المطلوب من قبل المستخدمين، ويعود ذلك لإفتقار التطبيق للكثير من الوظائف المطلوبة لتحرير الصور والتي عرفت في تطبيق أجهزة الحاسب.
ومن المقرر أن تتيح ميزة Select Subject الجديدة في تطبيق Photoshop على أجهزة الآيباد إختيار سريع للموضوع من الواجهة الخلفية عن طريق تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث يمكن تحديد الموضوع بنقرة واحدة سريعة، ومن ثم يمكن تطبيق الفلاتر والمؤثرات على المنطقة المحددة في الخلفية.
وتؤكد Adobe على أن ميزة Select Subject ستأتي في تطبيق Photoshop على أجهزة الآيباد بنفس التجربة التي عرفت بها على تطبيق أجهزة الحاسب، على أن تقدم آداء سريع حتى مع أجهزة الآيباد المحدودة، كما تعتمد الميزة على خوارزمية التعلم الآلي والذكاء الإصطناعي.
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