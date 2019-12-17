Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعد لعبة Nintendo Super Smash Bros واحدة من أكثر ألعاب القتال شعبية في تاريخ الألعاب. لقد تم إطلاق عدة إصدارات من هذه اللعبة على مر السنين، وفي الأونة الأخيرة، أصدرت شركة Nintendo لعبة Nintendo Super Smash Bros Ultimate، وهي أحدث إصدار من اللعبة والتي ربما تعتبر أيضًا الأكثر تحقيقًا للعائدات على الإطلاق.
في الواقع، وفقا لشركة NPD المتخصصة في بحوث السوق، فقد إتضح أن لعبة Nintendo Super Smash Bros Ultimate هي لعبة القتال الأكثر مبيعًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وصف مثير للإعجاب، وخاصة عندما تفكر في حقيقة أن هناك الكثير من ألعاب القتال الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل Street Fighter و Tekken و King of Fighters وما إلى ذلك.
ومع ذلك، فإن الطبيعة الإحتفالية للعبة والتي تسمح للعديد من اللاعبين باللعب مع بعضهم البعض على جهاز الألعاب نفسه قد تكون ساعدت في تحقيق هذا الإنجاز على الأرجح. يُسهل تصميم اللعبة على اللاعبين العاديين الدخول إلى اللعبة، ويعني الأسلوب المجاني للعب أيضًا أنه حتى في بعض الأحيان يمكن للمبتدئين الحصول على فرصة القتال، مما يجعلها ممتعة لجميع فئات اللاعبين.
تم بيع 15.71 مليون نسخة من لعبة Nintendo Super Smash Bros Ultimate، مما جعلها تتخطى لعبة Street Fighter II من شركة Capcom التي بيعت منها 15.5 مليون نسخة حتى الآن.
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