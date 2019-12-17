تكنولوجيا: من 2010 لـ2019.. اعرف التطبيقات الأكثر استخداما وربحا حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الأبحاث السوقية App Annie عن قائمة أفضل التطبيقات للهواتف الذكية على مدار 10 سنوات، حيث احتل تطبيق فيس بوك المركز الأول بـ 4 تطبيقات، وفيما يلى نعرض قوائم هذه التطبيقات كما يلى: قائمة أفضل التطبيقات تحميلا من 2010- 2019: قائمة أفضل التطبيقات تحميلا من 2010- 2019: - فيس بوك - ماسنجر - واتس آب - انستجرام - سناب شات. - سكايب - تيك توك - US Browser - يوتيوب - تويتر. أفضل التطبيقات من حيث إنفاق المستخدمين 2010-2019 أفضل التطبيقات من حيث إنفاق المستخدمين 2010-2019 - نتفليكس - تندر - باندورا ميوزك - تنسنت فيديو. - Line - iQIYI - سبوتيفاي - يوتيوب - HBO NOW - Kwai. Advertisements أفضل الألعاب من حيث التحميل من 2010-2019: أفضل الألعاب من حيث التحميل من 2010-2019: - صب واي - كاندي كراش - تيمبل رن 2 - My Talking Tom. - كلاش أوف كلانس. - Pou - Hill Climb Racing. - Minion Rush - Fruit Ninja - 8 Ball Pool أكثر الألعاب ربحا من 2010-2019: أكثر الألعاب ربحا من 2010-2019: - كلاش أوف كلانس - Monster Strike - كاندي كراش - Puzzle & Dragons - Fate/Grand Order -Honour of Kings -Fantasy Westward Journey - بوكيمون جو - Game of War - كلاش رويال

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