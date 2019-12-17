شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يكتشفون ثغرة خطيرة بواتس آب تتيح للهاكرز وقف عمل التطبيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أجراها عدد من الباحثين عن ثغرة فى واتس آب قد تتيح للهاكرز تعطيل التطبيق، عن طريق إرسال رسالة جماعية إلى المستخدمين.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، اكتشف الباحثون بشركة Check Point Research أن المهاجم يجب أن يكون عضواً فى المجموعة المستهدفة، حتى يتمكن من إرسال هذه الرسالة الجماعية الخبيثة.

كما يجب أن يستخدم نسخة واتس آب ويب على جهاز الكمبيوتر، وأداة تصحيح لتعديل الرسالة وإرسال النص المعدل إلى المجموعة، وبمجرد إرسالها، ستتسبب هذه الرسالة فى تعطيل التطبيق لأعضاء المجموعة الآخرين، مما يجبرهم على إعادة تثبيته مرة أخرى.

Advertisements

قال Oded Vanunu، رئيس قسم فحص الثغرات الأمنية فى Check Point: "نظرًا لأن واتس آب واحدة من قنوات الاتصال الرائدة فى العالم للمستهلكين والشركات والوكالات الحكومية، فإن القدرة على منع الأشخاص من استخدامه وحذف معلومات قيمة من دردشات المجموعة سلاح قوى للجهات الفاعلة سيئة، ويجب على جميع مستخدمى واتس آب التحديث إلى أحدث إصدار من التطبيق لحماية أنفسهم من هذا الهجوم المحتمل."

بعد العثور على الثغرة، أبلغت Check Point Research شركة واتس آب، الذى قام بحل المشكلة على الفور.

وقال Ehren Kret مهندس البرمجيات واتس آب: "إن واتس آب يقدر عمل مجتمع التكنولوجيا تقديراً عالياً لمساعدتنا فى الحفاظ على الأمان القوى لمستخدمينا على مستوى العالم، وبفضل التقديم المسؤول من Check Point إلى برنامج مكافآت الأخطاء، قمنا بسرعة بحل هذه المشكلة لجميع تطبيقات واتس آب فى منتصف سبتمبر، كما أضفنا مؤخرًا ضوابط جديدة لمنع إضافة الأشخاص إلى مجموعات غير مرغوب فيها لتجنب التواصل مع الأطراف غير الموثوق بهم معًا".