استقبل و قم بالإتصال هاتفياً عن طريق تطبيق your phone على الويندوز

تطبيق Your Phone على نظام ويندوز هو من افضل التطبيقات الخاصة بتوصيل جهازك المحمول الى الكمبيوتر. حيث يمكنك من ارسال الصور من هاتفك الى جهاز الكمبيوتر. او ارسال الرسائل و قرائتها من خلال جهاز الكمبيوتر. او حتى رؤية اشعاراتك المختلفة من خلال الكمبيوتر بدون ان تلمس الهاتف المحمول. و بدون ان تحتاج الى توصيل الجهازين بأي كابلات. كل ذلك بشكل لاسلكي. هناك ميزة جديدة للتطبيق. و هي امكانية استقبال و القيام بالمكالمات الهاتفية من خلاله. و هذا ما سنشرحه في هذا الموضوع. علما بان هذا الموضوع يصلح على اجهزة Android فقط

ماذا تحتاج ؟

ان يكون لديك حساب Microsoft

ان تكون مشتركاً في برنامج Windows Insider و يمكنك القراءة عنه من هنا

تحميل التطبيق على الهاتف و على الكمبيوتر و سأترك الروابط وسط الخطوات

ان يكون هناك سماعات و ميكروفون موصلين بجهاز الكمبيوتر الخاص بك

تثبيت اتصال Your phone

1- حمل التطبيق من هنا

2- افتح التطبيق بعد تحميله

3- قم بإختار نوع نظام تشغيل جهازك بين Android و IOS

4- اضغط على Get Started

5- في الشاشة يخبرك التطبيق بحاجتك لتحميله على هاتفك.

6- اضغط على continue

7- اكتب رقم هاتفك المحمول ليتم ارسال رابط التطبيق اليك في رسالة نصية

8- قم بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول. التطبيق على Google play Store

9- افتح التطبيق على هاتفك

10- اضغط على Sign in with microsoft

11- اكتب معلومات حساب Microsoft الخاص بك لتسجيل الدخول

12- اضغط Continue و سيطلب منك التطبيق بعض الصلاحيات الخاصة به قم بالموافقة عليها

13- اضغط على My PC is Ready

14- اضغط Allow ثم Done

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15- تم الإتصال بين الجهازين بنجاح

ضبط المكالمات عن طريق your phone

1- تأكد بأن الهاتف موصل بـYour phone

2- افتح التطبيق على الهاتف المحمول

3- اضغط على زر الإعدادات الموضح “رمز الترس”

4- اختر Sync over mobile data

5- فعل الإختيار Sync over mobile data

6- تأكد من تفعيل الـBluetooth على هاتفك

7- افتح التطبيق على جهاز الكمبيوتر

8- اختر Calls (في حالة انك تستعمل الميزة و هي في مرحلة تجريبية ستجد كلمة In preview بجانبها و لكن ستختفي الكلمة في الحالة النهائية للخاصية)

9- اضغط على Connect

10- سيبدأ الآن الكمبيوتر بالإتصال الى هاتفك عن طريق الـBluetooth

11-بعد تمام الإتصال ستظهر لوحة المفاتيح بالجانب و المكالمات الحديثة في المنتصف كالصورة

12- الآن يمكنك البحث في جهات الإتصال الخاصة بك او كتابة الرقم الذي تريد الإتصال به من خلال الكمبيوتر بدون مشاكل و سيتم الإتصال من خلال الكمبيوتر

13- عندما تستقبل مكالمة ستظهر لك نافذة كهذه على الكمبيوتر للرد عليها او الالغاء و غيرها.

ملحوظة