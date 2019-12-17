تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن إطارات نحيفة جداً في هاتفي Galaxy S11 وGalaxy S11 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أحدث التسريبات المصورة لشاشة الحماية الخاصة بهاتفي Galaxy S11 وGalaxy S11 Plus، والتي تؤكد على التصميم النحيف جداً لإطارات الشاشة.

نشر موقع Ice universe أحدث الصور المسربة لهواتف Galaxy S11، التي كشفت عن التصميم المتوقع في شاشة الإصدارات الجديدة بشكل أوضح.

أيضاً إلى جانب الإطارات النحيفة في شاشة الحماية الخاصة بهاتفي Galaxy S11 وGalaxy S11 Plus، تكشف الصور أيضاً عن إختفاء ثقب الشاشة الذي جاء في المنتصف في التسريبات السابقة، إلا أن الصور الجديدة لا تتضمن ثقب في الشاشة، وتؤكد التوقعات حتى الآن على أن تصميم ثقب الشاشة هو التصميم المميز لهاتفي Galaxy S11 وGalaxy S11 Plus العام المقبل.

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أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Galaxy S11e بأصغر حجم في سلسلة هواتف Galaxy S11، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.2 إنش أو 6.4 إنش، بينما يأتي هاتف Galaxy S11 بحجم 6.7 إنش في الشاشة، ويتميز هاتف Galaxy S11 Plus بحجم شاشة 6.9 إنش، كما ينطلق الثلاثة إصدارات بمعالج Exynos 990 أو Snapdragon 865، كما تدعم الهواتف تقنية الشحن السريع 25W.

يذكر أن العملاق الكوري سامسونج لم تؤكد في الوقت الحالي على تفاصيل مواصفات هواتف Galaxy S11 بشكل رسمي، إلا أن الموعد المتوقع لحدث Galaxy S11 سيكون خلال 18 من فبراير من 2020.

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