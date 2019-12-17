Galaxy Note 10 Lite سيعرف مكان القلم S Pen بالضبط بفضل البلوتوث 5.1

فاطمة أيت طالب - دبي - لم يعد Galaxy Note 10 Lite القادم من سامسونج مسألة إذا، ولكن متى. حصل هذا الهاتف على شهادة البلوتوث في وقت سابق من هذا الشهر إلى جانب Galaxy S10 Lite، ولكن تم الآن تحديث أوراقه مما أتاح لنا فرصة الحصول على معلومة إضافية صغيرة ولكنها مهمة في نفس الوقت.

وفقا لشهادة المصادقة الأحدث التي تم منحها للهاتف، فقد إتضح أن Galaxy Note 10 Lite سيدعم تقنية البلوتوث 5.1 الأحدث، وهي التقنية التي توفر ميزة رائعة تفتقر إليها تقنية البلوتوث 5.1، وهذه التقنية هي تحديد الموقع. وهذا بدوره قد يعني أن Galaxy Note 10 Lite سيعرف أين يتواجد القلم S Pen بالتحديد مما يسمح بإيماءات أكثر دقة وتقدمًا. من المضحك أن تفكر في أن هذه الإيماءات ستعمل بشكل أفضل على Galaxy Note 10 Lite مقارنة مع Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10.

للآسف، ليست لدينا في الوقت الراهن أي معلومات حول موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف Galaxy Note 10 Lite، ولكن نحن نتوقع أن يحدث ذلك في أوائل العام المقبل.