خوذة آبل للواقع المعزز قد تستخدم تقنية التصوير المجسم ( الهولوجرام )

فاطمة أيت طالب - دبي - المشكلة مع خوذات الرأس هي أنها يمكن أن تكون مرهقة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يرتدون النظارات بالفعل. هذا يعني أن الوزن الإضافي للإطار والنظارات قد يجعل الإعداد بأكمله ثقيلاً جدًا بحيث لا يمكن إستخدامه لفترات طويلة من الزمن. ومع ذلك، يبدو أنه يمكن أن يكون لدى شركة آبل حل فريد وجديد لتلك المشكلة، وهذا الحل هو التصوير المجسم ( الهولوجرام ).

هذا وفقا لبراءة إختراع حديثة إكتشفها موقع Apple Insider، حيث يبدو أن شركة آبل تستكشف التصوير المجسم الذي يمكن إستخدامه لإستبدال الشاشات المستخدمة في هذا النوع من الأجهزة القابلة للإرتداء. تصف آبل أنه بإستخدام التصوير المجسم بدلاً من الشاشات التقليدية، سيكون من الممكن معالجة بعض المشاكل الوظيفية مع مثل هذه الأجهزة.

Advertisements

على سبيل المثال، يشير موقع AppleInsider إلى كيفية تأثير الإنتقال إلى المكونات البصرية على حجم ووزن وتكلفة خوذة الرأس. أيضًا، من خلال إستخدام الشاشات التقليدية، فإن ذلك يؤثر على كيفية تصميم خوذات الرأس حيث يجب وضع المكونات بعيدًا عن المستخدم، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الضغط على وجه المستخدم، مما يجعل من غير المريح إرتداؤها لفترات طويلة من الوقت.

يُشاع أن شركة آبل تعمل على خوذة للواقع المعزز منذ فترة مع العلم بأن بعض الشائعات تقول أنها ستصدر بالفعل في العام 2020 أو 2021. ومع ذلك، هذه مجرد براءة إختراع لذا يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيصبح حقيقة أم لا، ولكن يمكن أن يكون ما يدفع المزيد من الناس للبدء في تبني مثل هذه الأجهزة.