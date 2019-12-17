يسمح متجر Google Play الآن للعديد من البلدان الجديدة في إفريقيا ببيع التطبيقات والألعاب المدفوعة

فاطمة أيت طالب - دبي - فتحت جوجل مؤخرًا الفرصة للعديد من البلدان الجديدة، ومعظمها في إفريقيا لنشر وبيع التطبيقات والألعاب على متجر Google Play Store. ووفقًا للتقارير التي وردتنا حتى الآن، فقد سمحت شركة جوجل لستة من هذه الدول فقط بنشر التطبيقات والألعاب المجانية، ولكن شركة جوجل تسمح الآن للمطورين من بنين وبوتسوانا ومالي وموزمبيق وتوغو وتركمانستان ببيع التطبيقات والألعاب المدفوعة.

دعم Google Play Store يُعتبر جديدًا في كل من بوروندي والكونغو وغينيا وليسوتو وليبيا وملاوي وموريتانيا والنيجر. يمكن للمطورين في هذه البلدان التسجيل الآن لنشر كل من الألعاب والتطبيقات المجانية والمدفوعة.

إذا كان أي من قرائنا مطورًا في إحدى الدول المذكورة أعلاه ويرغب في البدء بتوزيع التطبيقات على متجر Google Play Store، فيمكنه التوجه إلى هذا الرابط للتسجيل للحصول على حساب المطور.