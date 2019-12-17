تحديث Android 10 الرسمي يبدأ بشق طريقه لكافة وحدات Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج قبل بضعة أيام بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لهواتف Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10، ولكن هذا التحديث كان متوفرًا فقط للمختبرين الذين ساعدوا الشركة في إختبار التحديث. ومع ذلك، هذا تغير الآن، فقد تأكد أن شركة سامسونج بدأت بإصدار هذا التحديث لكافة ملاك الهواتف الذكية المذكورة آنفًا، بما في ذلك غير المختبرين، وعلى الرغم من أن التحديث متوفر فقط حاليًا لكافة المستخدمين في ألمانيا، فنحن نعتقد بأنها مسألة وقت فقط قبل أن نسمع بأن هذا التحديث شق طريقه للمزيد من البلدان حول العالم.

كان من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بإصدار تحديث Android 10 الرسمي والمستقر لملاك هواتف Galaxy Note 10 و +Galaxy Note 10 في اليوم 20 من شهر يناير المقبل، ولكن يبدو أن شركة سامسونج كانت راضية عن نتائج الإختبارات وقررت إصدار التحديث في وقت مبكر.

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هذا التحديث يبلغ حجمه نحو 2 جيجابايت، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أنه يجلب معه كافة الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار الأحدث من الأندرويد، فضلا عن واجهة Samsung One UI 2.0 الأحدث من سامسونج. عمومًا، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.