تكنولوجيا: تعرف على password الأكثر استخداما على الإنترنت لعام 2019

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واحتلت المراكز الثلاث الأولى كلمات المرور 12345 - 123456 - 123456789، والتي تشكل النموذج الشهير للأرقام البسيطة المنتشرة للغاية بين مستخدمي الإنترنت.
في المركز الـ17 جاءت إحدى أكثر كلمات المرور شهرة أيضا، وهي 11111 ، بينما ظهرت في المرتبة الـ39 كلمة المرور 12321، كما ظهرت بعض كلمات المرور الرائجة بالأحرف مثل qwerty و asdfgh بصورة كبيرة أيضا، كما تواجدت 3 أسماء لنساء فى القائمة وهم :"هانا – جيسيكا – نيكول" .
فيما أوضح خبراء أن مثل تلك الإحصائيات يتم إجراؤها سنويا لمحاولة الوقوف على أسباب نجاحات الهاكرز المقلقة في السنوات الأخيرة، والتي اتضح بعدها أن المستخدمين لا يبذلون عناء اختيار كلمات مرور تُصعب من مهمة لصوص البيانات.
ودائما ما ينصح الخبراء باستبدال وتغيير كلمات المرور من حين لآخر، فضلا عن عدم توحيد ذات الكلمة في مختلف حساباتك على الإنترنت، إلى جانب عدم ترك أي بيانات شخصية للمستخدم على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
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