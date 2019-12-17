شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتتبع مشتريات المستخدمين "أونلاين" لاستهدافهم بالإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن تعاون فيس بوك مع كبار تجار التجزئة الذين يرسلون البيانات إلى الشركة حول مشتريات العملاء في متاجر البيع بالتجزئة، والذي بدوره يساعد فيس بوك على استهداف هؤلاء العملاء بإعلانات محددة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن فيس بوك لا يجمع فقط بيانات التسوق عبر الإنترنت، بل أيضا ما يشتريه العملاء في المتاجر الفعلية، ثم يستهدف هؤلاء العملاء بالإعلانات، وفقًا لتقرير Business Insider، إذ تقوم شركات البيع بالتجزئة بإرسال "أسماء وأرقام هواتف وعناوين البريد إلكتروني للمستخدمين إلى فيس بوك، مرفقة بالمنتجات التي قام الناس بشرائها، والتي يتم استخدامها بعد ذلك لاستهداف الأشخاص الذين لديهم إعلانات تلك الشركات.

ومن المعروف أن فيس بوك يحقق كافة أمواله تقريبًا عن طريق بيع الإعلانات، ففي الربع الثالث (من يوليو إلى سبتمبر) من هذا العام، بلغت إيرادات فيس بوك 17.6 مليار دولار، وساهمت الإعلانات في تحقيق 17.3 مليار دولار من إجمالي الإيرادات، وقالت الشركة إن هذه ممارسة "قياسية" لهذه الصناعة.

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ونقل عن متحدث باسم الشركة قوله: "تجار التجزئة قادرون على الوصول إلى عملائهم عبر الإعلانات على فيس بوك من خلال مشاركة الأحداث غير المتصلة بالإنترنت، مثل الشراء داخل المتجر"، وقد نشر العديد من المستخدمين على منصات وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة مثل Reddit حول الإعلانات المستهدفة عبر فيس بوك.

وكشف التقرير أن Macy’s وDick's Sporting Goods من متاجر التجزئة التي تعاونت بالفعل مع فيس بوك، وقد اعترف فيس بوك في العام الماضي بأن أرقام الهواتف التي يوفرها مستخدموه لأغراض أمنية كانت تستخدم لاستهدافهم بالإعلانات، بعد أن أوضح موقع Gizmodo عن أعمال بحثية قام بها أكاديميون في جامعتين أمريكيتين وجدوا أن الشبكة الاجتماعية تستخدم أجزاء من المعلومات الشخصية التي لم يقدمها الأفراد بشكل صريح لاستهدافهم بالإعلانات.