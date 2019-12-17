شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الفلكى يطلق اسم "البترا" و"وادى رم" الأردنيتين على أحد النجوم والكواكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الفلكى الدولى عن تسمية النجم "واسب-80" باسم المدينة الأردنية الأثرية "البترا" كما أطلق على الكوكب الذى يدور حوله النجم باسم "وادى رم" الأردنى.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية - اليوم الثلاثاء بأنه تم الاعلان عن هذا الحدث فى مؤتمر صحفى عالمى عقد فى العاصمة الفرنسية باريس ذلك احتفالا بمئوية الاتحاد الذى أسّس عام 1919، بعد قبوله نتائج التصويت الشعبى الأردنى الخاص بتسمية النجوم والكواكب المرشحة للحياة من خارج النظام الشمسى، وذلك باختيار أسماء مدن أردنية ضمن المشروع العالمى لتسمية النجوم والكواكب بأسماء مدن وأماكن تاريخية .

وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، ورئيس اللجنة الوطنية للتصويت على أسماء النجوم والكواكب، الدكتور عونى الخصاونة، إن إطلاق اسماء المدن الأردنية على النجوم والكواكب يحمل أهمية كبيرة على المستوى التاريخى والحضارى، حيث سيتم تخليد الاسمين " فلكيا "، كما سيحفظان ضمن الأطالس الفلكية العالمية ومراكز الأبحاث المختلفة، مضيفا أن هذا النظام النجمى يقع فى "كوكبة العقاب " وهى كوكبة مشهورة منذ القدم من أيام بطليموس، ولها جذور قديمة عند البابليين والمصريين القدماء والصينيين ، كما اعتمد حديثا فى الاتحاد الفلكى الدولى ضمن 88 كوكبة فى السماء.

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يذكر أن "كوكبة العقاب " يحتوى على ستة نجوم لامعة، أشهرها : النجم الطائر ، والشاهين ، وذنب العقاب، ويمكن رؤيتها من نصف الكرة الشمالى، ورأسها هو نجم النسر الطائر ، وتقع فى مستوى مجرة "درب التبانة" ، فيما يقع النجم "واسب-80" الذى أطلق عليه اسم "البترا"، بالقرب من أحد نجوم "كوكبة العقاب " المعروفة ويسمى "ثيتا" نجم ثنائى، وسمى "ثانى راس العقاب" وتم نشر الكتالوج فى الدورية التابعة للجمعية الملكية الفلكية الأردنية عام 1895 .

ويعد كوكب "واسب 80 ب " كوكبا غازيّا خارج المجموعة الشمسية ويدور حول نجم يسمى واسب 80 (البترا) ، وتم اكتشاف هذا الكوكب عام 2012 من قبل فريق بحثى ترأسه إمورى تريود من جامعة "برمنجهام " البريطانية ونشر البحث العلمى فى "مجلة الفلك والفيزياء الفلكية" عام 2013.