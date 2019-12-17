تكنولوجيا: مستشعر سامسونج القادم يتميز بدقة 144 ميجا بيكسل وعملية تصنيع 14 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر Ice Universe اليوم، على أن سامسونج تقدم مستشعر الكاميرة القادم بدقة 144 ميجا بيكسل، على أن يرتكز على معمارية FinFET بدقة تصنيع 14 نانومتر.

تطورت تقنية مستشعرات الكاميرة في الهواتف الذكية بشكل سريع في الآونة الأخيرة، وتساهم شركة سامسونج بحصة كبيرة في تطوير مستشعرات الكاميرة في الهواتف الذكية، حيث قدمت خلال الفترة الماضية مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وأخر بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم تستعد العملاق الكوري لترقية جديدة في مستشعرات الكاميرة.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة حول مستشعر سامسونج القادم عبر Ice Universe، حيث يأتي المستشعر الجديد بدقة 144 ميجا بيكسل كما يرتكز على معمارية FinFET بدقة 14 نانومتر.

وتعد شركة سوني المنافس الأكبر للعملاق الكوري، حيث قدمت في البداية مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل للهواتف الذكية، ومن ثم حققت شركة سامسونج تطور سريع مع إطلاق مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل وأخر بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما توقفت سوني الآن على مستشعرها بدقة 64 ميجا بيكسل في الوقت الذي تستعد سامسونج لإضافة ترقية جديدة.

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ولقد رصد على تويتر رسم توضيحي نشر عبر Ice Universe يؤكد على تطوير سامسونج مستشعر CMOS بدقة 144 ميجا بيكسل، حيث يعمل المستشعر على دمج 100 مليون بيكسل إلى أقل من 10 مليون بيكسل، أيضاً من المقرر أن تعمل دقة تصنيع 14 نانومتر على دعم المستشعر بكثافة 100 مليون بيكسل.

كما إستعرضت العملاق الكوري تطبيقات محسنة في التصوير ترتكز على عملية تصنيع FinFET بدقة 14 نانومتر، إلا أن الشركة لم تؤكد بشكل رسمي على خططها لإطلاق مستشعر بدقة 144 ميجا بيكسل.

من جانب أخر قدمت كوالكوم معالجها الجديد Snapdragon 865 بميزة دعم مستشعر بدقة 200 ميجا بيكسل، ومع تأكيد التسريبات على دعم سامسونج سلسلة هواتف Galaxy S11 القادمة بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، قد نشهد الترقية الجديدة في المستشعر مع إنطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy Note.

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