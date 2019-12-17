الإعلان رسميًا عن Realme Buds Air، وتأتي مع علبة تدعم الشحن اللاسلكي

فاطمة أيت طالب - دبي - عقدت شركة Realme اليوم حدثًا كبيرًا في الهند حيث قامت بتقديم الهاتف Realme X2 للجمهور المحلي. وشهد الحدث أيضًا الكشف الرسمي عن سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air والتي تم تسعيرها بسعر عدواني إذا جاز التعبير.

ستنضم Realme Buds Air إلى محفظة الأجهزة الصوتية التابعة للشركة والتي تشمل أيضًا Realme Buds و Realme Buds Wireless. تأتي سماعات الأذن اللاسلكية Realme Buds Air الجديدة مع علبة بلاستيكية تدعم الشحن اللاسلكي والإقتران التلقائي السلس بمجرد فتح العلبة. هناك أيضًا دعم للبروتوكول Google Fast Pair للسماح بالإقتران الفوري دون أي خطوات إضافية.

كشف مدير المنتجات في شركة Realme عن قدوم سماعات Realme Buds Air الجديدة مع رقاقة R1 والتي تعمل على بث الصوت بسرعة لاسلكيًا عبر البلوتوث 5.0. يوجد أيضًا وضع اللعب ” Gaming Mode ” والذي تقول الشركة أنه سيؤدي إلى خفض التأخر في الصوت إلى 120 جزء من الثانية.

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تحتوي كل سماعة على إثنين من الميكروفونات، واحد للمكالمات، والآخر لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات. هناك أيضًا مكبر للصوت بقطر 12mm يوفر صوتًا واضحًا. وتجدر الإشارة إلى أن سماعات Realme Buds Air تأتي كذلك مع عناصر تحكم تعمل باللمس للتحكم في الأغاني والمكالمات، بالإضافة إلى إستدعاء المساعد الرقمي Google Assistant بلمسة زر واحدة.

لم تكشف لنا شركة Realme بعد عن سعة البطارية في سماعاتها اللاسلكية الجديدة، ولكنها وعدت بتوفير 3 ساعات من الإستخدام بعملية شحن واحدة، ولكن هذا العدد يرتفع إلى 17 ساعة عندما يتم الأخذ بعين الإعتبار البطارية داخل العلبة.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أنه سيتم إطلاق سماعات Realme Buds Air أولاً في الهند إبتداءً من 23 ديسمبر مقابل 56 دولار أمريكي مع العلم بأنها ستكون متوفرة بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأبيض والأصفر والأسود.