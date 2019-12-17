سامسونج تكشف عن تكنولوجيا 14nm FinFET من أجل مستشعرات 144 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة، عندما نتحدث عن النانومتر، فنحن نقصد أحدث المعالجات. ومع ذلك، قدم فريق من شركة سامسونج خلال مؤتمر IEDM 2019 تكنولوجيا تعد بمستشعرات بدقة 144 ميغابكسل تعتمد على تقنية التصنيع 14nm FinFET.

التحدي الرئيسي هو أن مستشعرات الكاميرات تحتاج إلى العمل بجهد مرتفع نسبيًا ( 2 فولت وما فوق )، وغالبية مصممي المعالجات يهدفون إلى أقل جهد ممكن لأن ذلك يؤدي إلى تقليل إستهلاك الطاقة وتقليص حجم الحرارة المتولدة. ووفقا للباحثين في شركة سامسونج، ستسمح تقنية 14nm FinFET بتخفيض إستهلاك الطاقة بنسبة 42 في المئة في مستشعر 144 ميغابكسل أثناء إلتقاط الصور بمعدل 10 إطارات في الثانية. للحصول على إخراج بدقة 12 ميغابكسل وبمعدل 30 إلى 120 إطار في الثانية أثناء تسجيل الفيديو، فمن الممكن أن يتم تقليص إستهلاك الطاقة بنسبة 37 في المئة.

لاحظ أن هذا الإعلان لا علاقة له بحجم البكسل. بدلاً من ذلك، تشير تكنولوجيا التصنيع 14 نانومتر إلى الترانزستورات التي تضخم الإشارة الواردة من البكسلات جنبًا إلى جنب مع المعالج التناظري والمعالج الرقمي الموجودين على المستشعر.