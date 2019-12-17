ZTE تكشف رسميًا عن الهاتف ZTE Axon 10s Pro مع المعالج SD865 ودعم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت لنا شركة ZTE بالأمس عن قدوم الهاتف ZTE Axon 10s Pro مع المعالج Snapdragon 865، وأكدت لنا أيضًا أنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G. بعد الإهتمام الكبير من المعجبين، قررت الشركة الكشف عن كل شيء حول الهاتف الرائد الجديد حتى لو لم تكن عملية الكشف بالطريقة المعتادة. سوف يأتي الهاتف ZTE Axon 10s Pro مع واجهة مستخدم جديدة، وميزات أفضل تستند على الذكاء الإصطناعي، وسيكون من بين أوائل هواتف 5G التي سيتم إطلاقها في العام 2020.

تم إستعراض الهاتف ZTE Axon 10s Pro الجديد في يدي الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة ZTE، السيد Feng Xu. الصور الحاسوبية والصور الواقعية تكشف لنا أن هذا الهاتف سيأتي بنفس تصميم الهاتف ZTE Axon 10 Pro 5G الحالي، والتوقعات تشير إلى أنه سيكلف أقل من 450 دولار أمريكي.

Advertisements

بغض النظر عن المعالج Snapdragon 865، قالت شركة ZTE كذلك الآن أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro سيضم الذاكرة العشوائية LPDDR5 والذاكرة الداخلية UFS 3.0 من أجل منح المستخدمين أفضل أداء ممكن. ومن أجل إستهلاك أقل قدر من الموارد، قررت شركة ZTE تطوير ميزات مثل Z-Booster و App-Booster و System-Booster للتعامل مع الموارد والمهام على نحو أفضل.

لقد تردد منذ فترة بالفعل أن الهاتف ZTE Axon 10s Pro سيصل مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل، ولكنه سيحصل على واجهة مستخدم جديدة تم تطويرها من قبل شركة ZTE. سيكون ZTE Axon 10s Pro 5G هو أول هاتف ذكي من شركة ZTE يحصل على واجهة المستخدم الجديدة قبل أن تصل إلى هواتف الشركة الأخرى.