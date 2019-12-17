في العالم العربي... أكثر المواضيع بحثاً على 'غوغل' عام 2019

تتيح خدمة "غوغل تراندس" إمكانية التعرف على أكثر المصطلحات التي تم البحث عنها في محرك البحث الشهير غوغل في العالم أو في دول بعينها. بالاستناد لهذه التقنية نطلعكم على أكثر المواضيع التي تصدرت محرك البحث غوغل ببعض البلدان العربية لعام 2019:في شمال إفريقيا والمغرب بالتحديد تصدر كأس إفريقيا للأمم (الكان 2019) قائمة البحث في غوغل متبوعا بموقع لعبة "free fire" وبعدهما موقع "go4kora" لمتابعة مباريات كرة القدم.

وفي الجزائر جاءت نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2019 هي الأولى وكأس إفريقيا للأمم (الكان 2019) في المرتبة الثانية وتيك توك، الشبكة الاجتماعية الصينية لمقاطع الفيديو الموسيقية، في المرتبة الثالثة.

كأس إفريقيا للأمم (الكان 2019) كان حاضرا أيضا بقوة في تونس متبوعا بموقع "gooal" لمتابعة مباريات كرة القدم.



أما في مصر قام الكثيرون بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2019 بعدها عن موقع Tazkarti وتبعهما البحث عن الممثلة منى فاروق وأغنية مافيا لمحمد رمضان.

في دول عربية آسيوية قام الكثيرون في السعودية بالبحث عن "ممارس بلس" وهو النظام الموحد لخدمات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومنصة "أبشر توظيف" التي تقدم قائمة بالوظائف المتاحة في السعودية. أما الإمارات العربية فاهتماماتها اتجهت صوب الدوري الهندي الممتاز للكريكيت وبطولة العالم للكريكيت. العراق شغل البحث فيه نتائج السادس الابتدائي 2019 ونتائج الثالث المتوسط 2019.

في سوريا تصدر المسلسلان دقيقة صمت والهيبة - الحصاد قائمة البحث. أما الأردن جاء برنامج الدعم التكميلي (تكافل)، للاستفادة من أموال ممنوحة للأسر الأردنية، في المقدمة متبوعا بنتائج التوجيهي 2019. وأخيرا في لبنان اهتم أكثر الباحثين بلعبة ببجي.